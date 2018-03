Usa | ok Camera a budget da 1300 mld per evitare shutdown

Da Camera Usa testo su sicurezza scuola : 20.57 A un mese esatto dalla strage di Parkland, Florida, in cui sono morte 17 persone e nel giorno delle proteste degli studenti che marciano al grido di "mai più", la Camera Usa ha approvato un disegno di legge sulla sicurezza nelle scuole. La misura prevede programmi di formazione per i dirigenti scolastici e autorità locali in tema di salute mentale, fondi per sviluppare un sistema di segnalazioni anonime in caso di minacce e per strumenti ...

Gb : speaker Camera Comuni accUsato di bullismo da staff : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - Camera della Florida approva legge sulle armi : La Camera statale della Florida ha approvato una legge sulla sicurezza nelle scuole che prevede restrizioni sulla vendita di fucili e un programma per armare gli insegnanti. Il testo passa adesso alla ...

Musica da Camera a RagUsa Ibla : Continua con un nuovo appuntamento domenica la stagione concertistica "Ibla classica international" con la direzione artistica di Giovani Cultrera

Usa : anche Camera approva bilancio - fine shutdown : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dopo Senato anche Camera vota proposta budget - fine shutdown Usa dopo qualche ora : La Camera dei Rappresentanti Usa ha votato a favore della proposta di budget già approvata dal Senato qualche ora fa. La proposta è stata votata a favore da 240 deputati, a fronte di 186 contrari.

Usa - la Camera vota il bilancio : evitato lo shutdown : Usa, la Camera vota il bilancio: evitato lo shutdown Il senatore Rand Paul, repubblicano in quota Tea party, aveva parlato per sei ore consecutive in Senato per far scattare lo shutdown. grazie al voto della Camera agli uffici pubblici potranno riaprire normalmente Continua a leggere L'articolo Usa, la Camera vota il bilancio: evitato lo shutdown sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - la Camera supera il nuovo shutdown : 12.37 La Camera dei Rappresentanti ha approvato con una manciata di voti il bilancio bipartisan che permetterà la riapertura degli uffici governativi dopo lo shutdown della notte scorsa; ora manca solo la firma del presidente. L'ostruzionismo non è stato dei democratici ma di un senatore repubblicano l'ex candidato presidenziale Rand Paul, contrario all'aumento del debito pubblico,che aveva parlato per oltre sei ore bloccando il ...

Usa - il Senato e la Camera approvano il budget : finito lo 'shutdown' : budget di nuovo sbloccato dal Senato e dalla Camera degli Stati Uniti, dopo il nuovo shutdown , il secondo in meno di tre settimane, provocato dal Senatore repubblicano Rand Paul. Il conservatore, ...

Shutdown Usa - Senato approva proposta budget. La palla passa alla Camera : Questa volta lo Shutdown governativo degli Stati Uniti potrebbe durare il tempo di qualche ora, Camera dei Rappresentanti permettendo.

Usa in shutdwon - via libera Senato a budget : passa alla Camera : Il Senato Usa ha approvato il budget federale che rifinanzia l'amministrazione, in "shutdown" da un paio d'ore dopo che l'opposizione di un Senatore repubblicano ha ritardato il voto in aula. Il testo ...

Usa - oK Camera a budget per 'no'shutdown : 03.55 La Camera americana ha votato un provvedimento teso ad evitare lo shutdown, ovvero la paralisi del governo federale per mancanza di fondi. Ma il testo non ha di fatto alcun valore perché ad esso si oppongono i democratici, che con i repubblicani non hanno ancora trovato un accordo in Senato. Anche se il compromesso sembra più vicino di prima, fondato sul finanziamento per tutto il 2019 sia del settore della Difesa sia di tutti gli altri ...

Usa - bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse : Usa, bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse Usa, bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse Continua a leggere L'articolo Usa, bufera su speaker Camera per un tweet sul taglio delle tasse sembra essere il primo su NewsGo.