USA | nell' ultima settimana calano gli stoccaggi di gas

Caruana Galizia - arrestato in USA presidente della Pilatus Bank citato nelle inchieste della giornalista uccisa : Era stati citato più volte nelle inchieste giornalistiche di Daphne Caruana Galizia, uccisa da un’autobomba a Malta nell’ottobre scorso. Ora è stato arrestato negli Stati Uniti. Il motivo? Avrebbe aggirato le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Con quest’accusa è stato fermato Ali Sadr Hashemi Nejad, il banchiere di origini iraniane presidente della Pilatus Bank. Nejad, secondo quanto riferito dal dipartimento ...

Netflix finisce sotto accUSA : "Troppe scene di fumo nelle serie" : La più importante piattaforma di streaming al mondo è di nuovo sotto accusa. E questa volta non per la dipendenza che creano le serie tv, ma per il loro contenuto. L'associazione statunitense ha ...

Banche : nessuno USA i servizi on line - Italia fanalino di coda nella Ue : MILANO - Sarà perchè l'Italiano medio cerca ancora il contatto personale o perché non sa usare le nuove tecnologie? Il risultato, in ogni caso, è clamoroso: nessuno, o quasi, usa i servizi offerti ...

Maltempo - esonda un fosso : chiUSA la strada nella periferia di Roma : chiusa una strada alla periferia di Roma dopo l’esondazione di un fosso a causa della pioggia forte. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale via Laerte, in zona Torre Maura, è chiusa nel tratto via delle Amazzoni e via Esperide perché completamente allagata a causa dell’acqua che e’ straripata dal fosso che costeggia la strada. Chiuso anche un tratto di via Malafede per un dissesto del manto stradale. L'articolo ...

SiracUSA - nella notte la confessione per l'omicidio di Laura Petrolito : Vent'anni, due bimbi piccoli, una storia d'amore andata male e un nuovo compagno con cui le cose, da tempo, non funzionavano più. Stiamo parlando di Laura Petrolito.

Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città vecchia di GerUSAlemme : Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città vecchia di Gerusalemme: l’assalitore è stato ucciso, dice Haaretz. Secondo la televisione Channel 10, aveva con sé documenti turchi. La guardia di sicurezza è stata ferita in The post Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in un attacco con un coltello nella città vecchia di Gerusalemme appeared first on Il Post.

Ministero della difesa cinese accUSA gli USA di interferire nella politica di Pechino - : "Negli Stati Uniti il 16 marzo è stata firmata la "Legge sui viaggi a Taiwan" alla quale le forze armate cinesi si oppongono con forza", ha detto Wu Qian. Ha sottolineato che "Taiwan è parte della ...

LG potrebbe USAre un pannello LCD su LG G7 per contenere i costi : Secondo quanto riporta il quotidiano coreano The Investor, LG potrebbe utilizzare uno schermo LCD per LG G7, nell'ottica di ridurre i costi di produzione del nuovo top di gamma. L'articolo LG potrebbe usare un pannello LCD su LG G7 per contenere i costi proviene da TuttoAndroid.

Spia avvelenata - Boris Johnson accUSA Putin Agente nervino era nella valigia della figlia : Spia avvelenata, Boris Johnson accusa Putin Agente nervino era nella valigia della figlia Non usa giri di parole il ministro degli Esteri britannico, tanto che il Cremlino parla di “rottura del protocollo diplomatico”. Intanto sembra che il veleno fosse nella valiga della figlia della Spia russa: possibile che sia stato impregnato un abito o un […] L'articolo Spia avvelenata, Boris Johnson accusa Putin Agente nervino era nella ...

Selena Gomez e Justin Bieber : ecco come stanno USAndo la paUSA nella loro relazione : Se segui i Jelena, sai che la loro relazione ha subito uno stop: si sono presi una pausa per passare del tempo lontani. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] E mentre i soliti ben informati assicurano che Justin Bieber e Selena Gomez potrebbero presto tornare insieme, arriva qualche indizio su come le due star stanno usando la pausa. Secondo fonti vicine ai cantanti, intervistate da E!, Selena Gomez è partita per il Texas ...

RagUSA : controlli su grano duro - a Pozzallo respinto carico da 50 tonnellate : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Un carico di grano duro da cinquanta tonnellate, proveniente dal Kazakistan, è stato respinto questa mattina durante un controllo al porto di Pozzallo (Ragusa) effettuato su direttiva dell'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera. Il grano è risultato non idone

Amianto - l’inchiesta : caUSA altri tumori - fibre anche nell’acqua potabile : Si allarga la tipologia dei tumori dovuti all’Amianto. Oltre al mesotelioma pleurico sono stati riconosciuti anche tumori al polmone, alla laringe e al fegato. E da recenti studi condotti in particolare nella Regione Emilia Romagna si sono scoperte fibre di Amianto nell’acqua potabile. Un’inchiesta del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, curata dalla giornalista Caterina Dall’Olio, già vincitrice del prestigioso Premio ...