Usa | Donald Trump verso sanzioni alla Cina Ultime notizie | Ue esclusa dai dazi su

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accUsata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare un piano di sanzioni economiche contro la Cina, accusata di avere incentivato il furto di brevetti e proprietà intellettuali dalle aziende statunitensi, per trarne vantaggi economici e produttivi di vario The post Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina, accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi appeared first on Il Post.

Un’ex modella di Playboy ha fatto caUsa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump : Karen McDougal, un’ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha fatto causa ad American Media Inc., la società che possiede il tabloid National Enquirer, per ottenere il permesso legale The post Un’ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump appeared first on Il Post.

Usa : Donald Trump jr ebbe relazione mentre moglie era incinta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - divorzio per Donald Trump Jr. : 10.20 Vanessa Trump, moglie di Donald Jr., primogenito del presidente Donald Trump ha chiesto il divorzio. Lo riporta la stampa Usa, indicando che la signora Trump ha depositato una richiesta di separazione consensuale. Donald Jr. è sposato con Vanessa dal 2005 e la coppia ha 5 figli. Donald Jr. è stato attivamente impegnato nella campagna presidenziale del padre e guida la holding di famiglia insieme al fratello Eric, 34 anni, da quando il ...

Usa - Donald Trump caccia il segretario di Stato Rex Tillerson. Al suo posto l’ex capo della Cia Mike Pompeo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cacciato il segretario di Stato Rex Tillerson: al suo posto ha nominato il direttore della Cia, Mike Pompeo. L’annuncio è arrivato via Twitter: “Farà un fantastico lavoro”, ha scritto Trump di Pompeo, aggiungendo anche un messaggio di ringraziamento per il segretario di Stato uscente: “Grazie a te Tillerson per il tuo servizio”. “Auguri a tutti”, ha ...

Dazi Usa - la Francia deplora la decisione di Donald Trump : Le Maire ha poi avvertito che "una guerra commerciale tra Usa e resto del mondo farà solo dei perdenti".

Lettera di Kim Jong-Un a Donald Trump - "incontriamoci"/ Corea del Nord e Usa : "a breve annuncio importante" : Kim Jong-Un a Donald Trump, "incontriamoci": segnali di disgelo tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America? Il presidente americano: "a breve annuncio importante"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 01:03:00 GMT)

Usa - Donald Trump non molla sui dazi : 22.28 "Nessuna marcia indietro" sui dazi alle importazioni di acciaio e alluminio, ma "non credo che ci sarà una guerra commerciale".Così il presidente Usa,Trump, alla Casa Bianca dove ha incontrato il premier israeliano. Trump, poi, non esclude di partecipare all'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, il 14 maggio. I rapporti tra Stati Uniti e Israele "non sono mai stati migliori", ha sottolineato Trump.

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

McDonald's - analisti scettici sui nuovi menu in Usa. Titolo crolla : Teleborsa, - Pioggia di vendite su McDonald's , che sta cedendo oltre 5 punti percentuali al Nyse di Wall Street. A scatenare la fuga dai titoli del colosso statunitense dei fast food il taglio del ...

Trump 2020 - The Donald rompe gli indugi : si ricandiderà alla presidenza Usa : NEW YORK - Donald Trump si ricandida per il 2020. Il tycoon ci riprova, insomma, e lo fa con largo anticipo. Mancano poco meno di tre anni alle elezioni presidenziali, ma la sua corsa per...