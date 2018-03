Usa | bufera di neve sferza costa est | 5 mila voli cancellati

Bufera di neve negli Usa - quasi 4mila voli cancellati : chiUsa anche la Casa Bianca : Oltre 70 milioni di americani sono in allerta per la tempesta, secondo Flightaware.com i voli cancellati sono già 3.900 e anche il servizio ferroviario è limitato. La quarta Bufera di...

“Ci prendete per il c***”. Bufera su I Fatti Vostri - pubblico infuriato. “Ci dovete scUsare…”. Arriva l’annuncio ufficiale e gli spettatori della trasmissione condotta da Giancarlo Magalli insorgono subito : C’è poco da fare: niente riesce a dividere di più della neve. Da un lato chi la ama a prescindere e alla vista di ogni singolo fiocco, fosse anche il più piccolo, sogna già feroci battaglie all’ultima palla. Dall’altra chi certi disagi non riesce proprio a sopportarli, col traffico in tilt e le pale in azione per evitare la paralisi delle città. Un po’ quello che è successo nelle ultime ore a Roma, con caos un ...

“Che figura di me***”. Rita Dalla Chiesa nella bufera : sbugiardata in rete. Qualcuno fa sapere che di nascosto “fa cose che non dovrebbe fare” e lei - piccatissima - va su tutte le furie. Coda di paglia? La pesante accUsa : Il suo volto è indissolubilmente legato a Forum, il programma di Mediaset che ha condotto dal 1988 al 1997 e poi di nuovo dal 2003 al 2013. Ma anche a Fabrizio Frizzi con il quale è stata sposata dal 1992 al 1998 e dal quale ha divorziato nel 2002. Ma Rita Dalla Chiesa è anche famosa per essere un’animalista convinta. “I miei genitori mi raccontavano sempre che mi avevano messa in carrozzina con 2 cani – ha raccontato in un’intervista di qualche ...

Bufera nella moda - accUsato di molestie anche il fotografo di Lady D : Un'inchiesta del Boston Globe scuote il mondo della moda dopo le accuse da parte di oltre 50 modelle che parlano di molestie e aggressioni puntando il dito contro oltre 25 fotografi, agenti, stylist e altre figure influenti. Tra questi spunta il nome del fotografo Patrick Demarchelier, oggi 74enne, che è stato anche il fotografo personale della principessa Diana.Il servizio del Boston Globe punta il dito contro altri 24 uomini, fra i ...

Fuorionda : Federica Panicucci nella bufera. E a «Mattino 5» si scUsa : In Tv è sempre perfetta, impeccabile coi suoi tacchi a spillo e i tubini da gran sera. È evidente, però, che anche Federica Panicucci abbia delle «giornate no», quelle in cui vorresti dire al tuo collega di non allungarsi nel tuo spazio ricordandogli di stare al suo posto. È quanto emerso dall’ultima puntata di Striscia la notizia, colpevole di aver trasmesso dei Fuorionda «compromettenti» sulla conduttrice di Mattino Cinque e il suo ...

"La 13enne abUsata da Polanski voleva fare sesso con lui". Tarantino nella bufera per un'intervista del 2003 : Il regista Quentin Tarantino potrebbe dover dare qualche spiegazione ulteriore oltre a giustificare l'episodio in cui Uma Thurman lo accusava di aver "attentato alla sua vita". un'intervista radiofonica del 2003 con Howard Stern in cui Tarantino minimizzava le molestie sessuali di Roman Polanski a una ragazzina di 13 anni è diventata virale, mettendo il regista premio Oscar sotto riflettori scomodi."voleva farlo", il creatore di "The ...

Procuratore nella bufera : un figlio accUsato di rapina - l'altro di spaccio Video : Il celebre detto sulle colpe dei padri che non devono ricadere sui figli, questa volta viene ribaltato dalla cronaca. Protagonisti in negativo, infatti, i figli di Tommaso Buonanno , #Procuratore capo del tribunale di Brescia, ritenuto uno dei più stimati e preparati magistrati italiani. La notizia bomba è ...

Procuratore nella bufera : un figlio accUsato di rapina - l'altro di spaccio : Il celebre detto sulle colpe dei padri che non devono ricadere sui figli, questa volta viene ribaltato dalla cronaca. Protagonisti in negativo, infatti, i figli di Tommaso Buonanno, Procuratore capo del tribunale di Brescia, ritenuto uno dei più stimati e preparati magistrati italiani. La notizia bomba è arrivata nelle redazioni dei giornali questa mattina. Il figlio Gianmarco, 33 anni, è stato arrestato dai Carabinieri di Bergamo su ordinanza ...

Bufera in casa Boca Juniors : Cardona e Barrios accUsati di abusi e botte su due donne : Bufera in casa Boca Juniors. Il club argentino è stato travolto da uno scandalo a sfondo sessuale per colpa di Edwin Cardona e Wilmar Barrios, accusati da due ragazze dopo una notte hot a base di alcol ed eccessi, a quanto pare degenerata in molestie, minacce e aggressioni. Il tutto sarebbe accaduto nella notte tra domenica e lunedì quando Cardona e Barrios hanno organizzato un festino in un lussuoso appartamento di Puerto Madero, quartiere ...

Bufera nella moda - i fotografi Weber e Testino accUsati di molestie da decine di modelli : Terremoto nel mondo patinato della moda: due maghi dell’obiettivo, Mario Testino e Bruce Weber, sono stati accusati di molestie sessuali da decine di modelli maschi. Entrambi i fotografi hanno smentito con sdegno: «Sono sotto choc e rattristato da accuse vergognose che nego assolutamente», ha detto Weber attraverso un avvocato, mentre uno studio le...