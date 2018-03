Usa | auto Uber senza conducente investe pedone | il video dell’incidente diffuso dalla

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell'incidente : Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is ...

Bimba morta in auto in Galles - la mamma si autoaccUsa : “E’ colpa mia” : Bimba morta in auto in Galles, la mamma si autoaccusa: “E’ colpa mia” Probabilmente la donna non ha tirato il freno a mano e la vettura è finita in acqua Continua a leggere

SiracUsa : autopsia su corpo giovane mamma - uccisa da sedici coltellate : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – Laura Petrolito, la ragazza di 20 anni, madre di due bimbi piccoli, è stata uccisa da sedici coltellate. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita oggi pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Siracusa. La donna dopo l’accoltellamento, in varie parti del corpo, è stata poi gettata in un pozzo artesiano. L'articolo Siracusa: autopsia su corpo giovane mamma, uccisa da sedici coltellate sembra ...

Facebook - pressing autorità Ue - Usa e inglesi : «Zuckerberg venga a spiegare». A picco i titoli dei social network : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos ha annunciato le dimissioni. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento e anche oggi è in forte calo dopo che le autorità Usa e britanniche chiedono audizioni di Zuckerberg...

SiracUsa : omicidio giovane mamma - domani l'autopsia : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Verrà eseguita domani mattina l'autopsia sul cadavere di Laura Petrolito, la ragazza di vent'anni di Canicattini Bagni (Siracusa), madre di due bambini, uccisa dal suo compagno, Paolo Cugno, e poi gettata in un pozzo. Già ieri il medico legale ha eseguito un primo esam

Giallo in Usa - Premio Nobel Negishi vagava senza meta con il cadavere della moglie in auto : Nessuno ne aveva più notizie da una settimana, poi oggi la scoperta che ha lasciato di stucco la polizia locale. Gli agenti hanno trovato il professore Ei-ichi Negishi, 82 anni, Premio Nobel vinto nel ...

Android Auto consente ora di Usare lo smartphone mentre è connesso : Google ha deciso di implementare una nuova feature che riguarda lo smartphone connesso ad Android Auto: si tratta della possibilità di sbloccarlo L'articolo Android Auto consente ora di usare lo smartphone mentre è connesso proviene da TuttoAndroid.