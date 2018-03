Uomini e Donne Tina contro Gemma | Giorgio Manetti sotto accusa | Gianni non ci sta!

Uomini e Donne news - Eugenio e Francesca : svelato il sesso del nascituro : Uomini e Donne news, Eugenio e Francesca genitori per la seconda volta: svelato il sesso del nascituro Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia aspettano un altro bambino, il secondo per la coppia dopo Brando. La notizia, qualche settimana fa, aveva subito rallegrato i fan che, dopo Uomini e Donne, hanno continuato a seguire e supportare […] L'articolo Uomini e Donne news, Eugenio e Francesca: svelato il sesso del nascituro proviene da ...

Stesso stipendio per Uomini e donne : la "scommessa" di Starbucks : “Il divario di trattamento economico in base al genere è reale e Starbucks si impegna non solo a parlarne ma anche a risolverlo”. Le parole di Lucy Helm, vicepresidente esecutivo del gruppo, nel...

Uomini e Donne diretta puntata 22 marzo 2018 trono over : anticipazioni : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne diretta ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e l’identikit dell’uomo ideale : “[…] Amo gli Uomini dotati di simpatia, autoironici, spigliati […] L’uomo che voglio accanto a me deve assolutamente essere capace di strapparmi un sorriso”. Questo l’identikit del compagno perfetto per Tina Cipollari, nuova tronista a sorpresa di Uomini e donne. La bionda opinionista ne parla in un’intervista per il magazine del dating show di Canale 5 in edicola giovedì 22 marzo. LEGGI: Uomini e donne, ...

Uomini e Donne over - anticipazioni : è pace tra IDA e RICCARDO : Nei vari forum dedicati alla trasmissione Uomini e Donne, sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sulla registrazione del trono over avvenuta lunedì 20 marzo 2018; come capita ogni settimana, non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena… Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno nuovamente discusso: una volta vista la consueta “mummia” vestita da coniglietta ...

Gemma Galgani attacca Giorgio Manetti e parla di Uomini e Donne : Giorgio Manetti si è fatto lasciare da Gemma Galgani a UeD? Star incontrastata del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua a credere nell’amore e a cercarlo nel salotto di Maria De Filippi. In un’intervista sul settimanale Oggi, la dama di Torino ha parlato della sua vita, di un passato fatto di scelte e del presente a Uomini e Donne. Interrogata su Giorgio Manetti la Galgani ha ammesso che la storia con il cavaliere ...

Uomini e donne - Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori : Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori di un maschietto. Lo annuncia Uomini e donne magazine nel numero in edicola giovedì 22 marzo. La coppia si era conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi, dove lui – correva la stagione 2012/2013 – ricopriva il ruolo di tronista. Un amore consolidato dalla nascita del piccolo Brando, prossimo a spegnere 4 candeline e già a suo modo star del web con 15mila follower ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani : Giorgio? “La porta è chiusa per sempre” : Uomini e Donne, parla Gemma Galgani: Giorgio Manetti? “La porta è chiusa per sempre, mi ha offeso troppe volte” In un’intervista uscita nell’ultimo numero del settimanale Oggi Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne si racconta. Per farlo sceglie di passare una giornata a Torino, la sua città natale, dove (attraverso […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma Galgani: Giorgio? “La porta è chiusa per ...

Uomini e Donne anticipazioni : nuovo confronto tra Ida e Riccardo : Ida Platano chiarisce con Riccardo a Uomini e Donne Ida e Riccardo saranno i protagonisti della puntata in onda oggi pomeriggio di Uomini e Donne. L’appuntamento di ieri con il Trono Over si era chiuso proprio con Maria De Filippi che aveva invitato al centro dello studio la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto. Segno che la parola fine sulla storia tra i due protagonisti del segmento senior di UeD non è stata ancora scritta. Nelle ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Paola rivuole Giorgio : Non c’è solo Gemma, anche Paola rivuole Giorgio. Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne Over pare proprio che il bel gabbiano dovrà nuovamente fare i conti con il suo passato. Si tratta, però, questa volta di un passato più recente e di una storia che non si è mai consumata, ma si è fermata a qualche bacio infuocato in un vicolo poco prima dell’albergo. Ecco cosa è trapelato dall’ultima registrazione del programma di Maria ...

Uomini e Donne : Gemma ci riprova con Giorgio? Ecco cosa è successo Video : Il trono over di #Uomini e Donne continua ad essere all’insegna dei ribaltoni, delle polemiche e delle rivelazioni bollenti. Le ultime puntate del people show sono state segnate dalle accese discussioni tra Gemma Galgani [Video] e #Giorgio Manetti. La dama non ha gradito alcune affermazioni del gabbiano in merito alla loro relazione. ‘La nostra non è stata certo soltanto una storia di sesso’. Il toscano ha anche criticato la torinese per aver ...

Uomini e Donne/ Tina contro Gemma : l'appello del pubblico e la decisione della De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua l'infinito scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: quale sarà la risposta di Maria De Filippi all'appello del pubblico?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella tra Lorenzo e Luigi : la scelta non è scontata - ecco perchè (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sceglierà Lorenzo Riccardi? La scelta della tronista non è scontata: Luigi è ancora in "gara"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne : una storica coppia ha divorziato - l'annuncio ufficiale Video : Non si fermano le notizie #Gossip di #Uomini e Donne, che in questi giorni vedono ancora sotto i riflettori Giorgio Manetti, sospettato di avere una tresca segreta con Anna Tedesco che - esasperata dalla situazione - ha preferito lasciare il programma e confidare le sue amarezze ai social. Giorgio ha finalmente descritto la sua donna ideale, un mix di sensualita', voglia di vivere ed intelligenza non certo semplice da trovare. Gemma invece non ...