Uomini e donne | Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori

Uomini e Donne - Gemma Galgani : Giorgio? “La porta è chiusa per sempre” : Uomini e Donne, parla Gemma Galgani: Giorgio Manetti? “La porta è chiusa per sempre, mi ha offeso troppe volte” In un’intervista uscita nell’ultimo numero del settimanale Oggi Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne si racconta. Per farlo sceglie di passare una giornata a Torino, la sua città natale, dove (attraverso […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma Galgani: Giorgio? “La porta è chiusa per ...

Uomini e Donne anticipazioni : nuovo confronto tra Ida e Riccardo : Ida Platano chiarisce con Riccardo a Uomini e Donne Ida e Riccardo saranno i protagonisti della puntata in onda oggi pomeriggio di Uomini e Donne. L’appuntamento di ieri con il Trono Over si era chiuso proprio con Maria De Filippi che aveva invitato al centro dello studio la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto. Segno che la parola fine sulla storia tra i due protagonisti del segmento senior di UeD non è stata ancora scritta. Nelle ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Paola rivuole Giorgio : Non c’è solo Gemma, anche Paola rivuole Giorgio. Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne Over pare proprio che il bel gabbiano dovrà nuovamente fare i conti con il suo passato. Si tratta, però, questa volta di un passato più recente e di una storia che non si è mai consumata, ma si è fermata a qualche bacio infuocato in un vicolo poco prima dell’albergo. Ecco cosa è trapelato dall’ultima registrazione del programma di Maria ...

Uomini e Donne : Gemma ci riprova con Giorgio? Ecco cosa è successo Video : Il trono over di #Uomini e Donne continua ad essere all’insegna dei ribaltoni, delle polemiche e delle rivelazioni bollenti. Le ultime puntate del people show sono state segnate dalle accese discussioni tra Gemma Galgani [Video] e #Giorgio Manetti. La dama non ha gradito alcune affermazioni del gabbiano in merito alla loro relazione. ‘La nostra non è stata certo soltanto una storia di sesso’. Il toscano ha anche criticato la torinese per aver ...

Uomini e Donne/ Tina contro Gemma : l'appello del pubblico e la decisione della De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua l'infinito scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: quale sarà la risposta di Maria De Filippi all'appello del pubblico?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella tra Lorenzo e Luigi : la scelta non è scontata - ecco perchè (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sceglierà Lorenzo Riccardi? La scelta della tronista non è scontata: Luigi è ancora in "gara"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne : una storica coppia ha divorziato - l'annuncio ufficiale Video : Non si fermano le notizie #Gossip di #Uomini e Donne, che in questi giorni vedono ancora sotto i riflettori Giorgio Manetti, sospettato di avere una tresca segreta con Anna Tedesco che - esasperata dalla situazione - ha preferito lasciare il programma e confidare le sue amarezze ai social. Giorgio ha finalmente descritto la sua donna ideale, un mix di sensualita', voglia di vivere ed intelligenza non certo semplice da trovare. Gemma invece non ...

Uomini e Donne | Anticipazioni Trono Over | Paola ripensa a Giorgio - Sossio esce con due donne : Martedì 20 marzo 2018, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45.Uomini e donne | Anticipazioni Trono Over | Tina e Gemmaprosegui la letturaUomini e donne | Anticipazioni Trono Over | Paola ripensa a Giorgio, Sossio esce con due donne pubblicato su Gossipblog.it 21 marzo 2018 23:18.

Uomini e Donne : Gemma ci riprova con Giorgio? Ecco cosa è successo : Il trono over di Uomini e Donne continua ad essere all’insegna dei ribaltoni, delle polemiche e delle rivelazioni bollenti. Le ultime puntate del people show sono state segnate dalle accese discussioni tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama non ha gradito alcune affermazioni del gabbiano in merito alla loro relazione. ‘La nostra non è stata certo soltanto una storia di sesso’. Il toscano ha anche criticato la torinese per aver ‘imitato’ ...

Uomini e Donne / Anna Tedesco risponde alle frecciatine : "Continuo sempre a lottare" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Tedesco ha lasciato il programma per sempre? Intanto manda delle frecciatine a Gianni Sperti e Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:10:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 22 marzo 2018 : Riccardo conosce un’altra. Ida lascia lo studio! : La Puntata del Trono Over di Uomini e Donne sarà carica di adrenalina. Dame e cavalieri daranno il meglio di loro. Riccardo fa nuovamente arrabbiare Ida la quale abbandona lo studio. Sossio richiama nel programma, una dama. Tra i due le cose vanno bene. Nuove signore per Giorgio, ma solo una stuzzica la sua curiosità! Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri conosce un’altra dama e fa stizzire Ida Platano! La seconda parte di ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 20 marzo 2018 : un omaggio per Gemma! Due dame scoprono un’amara verità! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over martedì 20 marzo 2018: viene a galla una bugia di Sossio! Paola vuole rifrequentare Giorgio! E Gemma… Anticipazioni Uomini e Donne: Sossio esce con due Donne in due giorni ed emerge una “bollente” novità! Ida e Riccardo litigano e poi si baciano! Paola rivuole Giorgio! Tina presenta la nuova versione della “mummia”! Battibecchi, divertenti ...

“Visto?”. Sara pronta alla scelta ma l’ex - Nicola… Uomini e Donne - tutto da rifare? Quel gesto ‘accende’ subito i fan. E figurarsi i corteggiatori… : Le scelte, al trono classico di Uomini e Donne, sembrano sempre più difficili. Dopo aver ‘patito’ l’indecisione di Paolo Crivellin, il cui percorso nello studio di Maria De Filippi, è durato quasi quanto un parto, non va meglio coi nuovi tronisti, uno più insicuro dell’altro. Due a caso: Sara e Nilufar (ma anche Nicolò non scherza, perché ancora non si è capito chi preferisce tra Marta e Virginia). Le due si sono ...

Uomini e Donne - lo sfogo di Gemma dopo la torta in faccia : "A Tina rode" : E' una guerra senza esclusione di colpi ormai tra Gemma e Tina. Le due continuano a rimbeccarsi, anche se è la Cipollari ad alzare sempre il tiro e provocare fino al limite della sopportazione, arrivando...