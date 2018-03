UNIVERSITA' | Oggi il primo turno per il dopo-Navarra

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Napoli : incendio doloso Università Federico II - lanciata molotov (14 marzo) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Napoli , molotov lanciata in ufficio e incendio doloso all' Università Federico II. Indaga la Digos e la Polizia, evacuato il personale (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:05:00 GMT)

Studentesse giapponesi dell'Università di Tokyo a Domo per un soggiorno studio : Le Studentesse erano accompagnate da una loro docente, la prof.ssa HARA Masami, responsabile di Scienza dell'Alimentazione. Erano presenti la dott.ssa Daniela Patriarca dell'Italian Culinary ...

Università : Cà Foscari di Venezia ha festeggiato oggi il 150mo anno accademico (2) : (AdnKronos) - Nel corso della cerimonia è stato conferito il Dottorato Honoris Causa in Economics al professor Richard Blundell della University College of London. Dal palco anche il discorso della rappresentante degli studenti Ana Dacinoi e del personale tecnico-amministrativo Antonio Soldani. Il C