Università di Pisa | domani l’inaugurazione della nuova serra tropicale dell’Orto e Museo

Bioingegnera dell’Università di Pisa vince borsa di ricerca della Fondazione Veronesi : Chiara Magliaro, Bioingegnera post-doc del Centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa, ha vinto una delle 170 borse di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi per il 2018. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 21 marzo alle ore 11.30 presso lo Spazio UniCredit Pavilion di Milano. Chiara Magliaro, classe 1987 originaria di Pratola Serra in provincia di Avellino, si è aggiudicata il finanziamento grazie al ...

Unistem day : il 16 marzo all’Università di Pisa la giornata sulla ricerca sulle cellule staminali : Venerdì 16 marzo all’Università di Pisa si svolge l’Unistem day, la mattina dalle 9 alle 13 nella Sala Convegni del Polo Piagge (Via Giacomo Matteotti 11) e il pomeriggio dalle 14,30 alle 16 all’Unità di Biologia Cellulare e dello Sviluppo del Dipartimento di Biologia (Via del Brennero, 4). Unistem day è un evento divulgativo sulla ricerca e sulle cellule staminali rivolto alle scuole superiori, che coinvolge 74 atenei italiani ...

Sicurezza informatica del servizio sanitario italiano : il prof. Baiardi dell’Università di Pisa nel gruppo di studio : Il professore Fabrizio Baiardi dell’Università di Pisa è uno degli undici esperti che darà vita a “Cybersecurity”, il primo gruppo di studio costituito a livello nazionale per la difesa dei dati informatici del servizio sanitario italiano. Annunciata nei giorni scorsi e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, l’iniziativa è nata su impulso del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica. “Studieremo strategie specifiche – ...

Ricerca : la prof.ssa Bassi dell’Università di Pisa all’Accademia dei Lincei : Simonetta Bassi, ordinario di Storia della filosofia al Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, è stata nominata professore distaccato presso il Centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre. L’incarico le è stato affidato dall’Assemblea delle Classi riunite dell’Accademia dei Lincei su proposta del Comitato direttivo che ha approvato il suo progetto di Ricerca sul lessico della magia ...

Università. Normale - Sant'Anna di Pisa - Iuss di Pavia : ecco i progetti della Federazione : ... fisico-chimici, le l'impatto sull'agricoltura, le ricadute economiche, la gestione del rischio, la scienza dei dati, la sensoristica, le telecomunicazioni e la robotica. La nascita del Dipartimento ...

Università. Normale - Sant’Anna di Pisa - Iuss di Pavia : ecco i progetti della Federazione : ROMA – Le tre scuole universitarie federate (Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia) hanno presentato i nuovi progetti congiunti in ricerca e formazione, dopo l’entrata in vigore degli statuti, avvenuta lo scorso 25 febbraio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Particolarmente rilevanti e attuali le sfide scientifiche che attendono il nuovo soggetto […] L'articolo Università. Normale, Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia: ...

"Mais ogm non fa male alla salute". Lo studio dell'Università di Pisa : Secondo l'ultimo studio il mais transgenico è più resistente a insetti e malattie, meno tossico ed ha una produttività più alta

Mais ogm - studio Università di Pisa : 'Nessuna evidenza di rischi per la salute' : Il Mais ogm non è rischioso per la salute umana. Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo 'non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana, ...

L'Università di Pisa spiega l'energia al Polo Tecnologico Manetti Porciatti : Sono state ripercorse le tappe dell'evoluzione umana dal controllo del fuoco alla pila nucleare, sottolineando l'intreccio fra scienza e tecnica, fra le varie branche del sapere, fra metodo ...

"Pianeta Galileo" : l'Università di Pisa spiega l'energia e la fisica agli studenti : Sono state ripercorse le tappe dell'evoluzione umana dal controllo del fuoco alla pila nucleare, sottolineando l'intreccio fra scienza e tecnica, fra le varie branche del sapere, fra metodo ...