Un' altra rivoluzione per Star Wars Battlefront II | sbloccati tutti gli eroi

(Di giovedì 22 marzo 2018) Non si può di certo affermare che EA e DICE siano state con le mani in mano di fronte alle tante critiche piovute addosso aII. Allo stesso tempo l'opinione di molti è che in un certo senso sia troppo tardi per cercare di recuperare quei giocatori che hanno abbandonato il titolo o che non lo hanno ancora acquistato.La scorsa settimana vi avevamo parlato dell'importante patch riguardante il sistema di progressione in uscita nella giornata di ieri e a quanto pare questa patch ha inserito anche un'gradita sorpresa: ha sbloccato completamenteglie le navicelle eroe in modo da rendere il tutto utilizzabile da ogni giocatore. La notizia riportata da Kotaku sicuramente dimostra come il feedback dei giocatori sia stato ascoltato.La polemica riguardante il tempo necessario per sbloccare alcuni eroe è, infatti, stata una delle prime ad aver colpito...