Una intelligenza artificiale legge le espressioni facciali di Mario Draghi per prevedere cosa deciderà : (Foto: LaPress) Politici e amministratori, occhio alla mimica facciale. Se anche pensate di avere una perfetta poker face, le intelligenze artificiali potrebbero contraddirvi. È il presupposto da cui sono partiti due ricercatori giapponesi, Yoshiyuki Suimon e Daichi Isami, che con un software Microsoft (Emotion Api) hanno analizzato le espressioni facciali del governatore della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi durante le conferenze ...

Intelligenza artificiale - primo investimento dello Stato per Una Pa migliore : Per la prima volta, lo Stato - nelle vesti dell'Agenzia per l'Italia Digitale , Presidenza del Consiglio, - fa un investimento di fondi pubblici , europei, per l'Intelligenza artificiale allo scopo di ...

Per Google Drive è in arrivo Una nuova interfaccia organizzata secondo l’intelligenza artificiale : È in dirittura d'arrivo un nuovo aggiornamento per Google Drive. Il noto servizio di archiviazione e di condivisione godrà a breve di una nuova interfaccia basata sull'intelligenza artificiale. Ne gioveranno soprattutto coloro i quali utilizzano il cloud per lavoro e necessitano di più ordine nella categoria "Condivisi con me", sezione oggetto dell'aggiornamento. L'articolo Per Google Drive è in arrivo una nuova interfaccia organizzata secondo ...

Così la scienza minaccia l'uomo. A Roma Una mostra sul futuro della nostra specie. Viaggio verso la frontiera dell'intelligenza artificiale : La terza rivoluzione industriale, quella dettata dalle nuove tecnnologie, ha modificato profondamente e nel giro di pochi anni l'esistenza umana. Un processo inarrestabile che continuerà senza tregua ...

Lenovo al MWC 2018 con Una strategia che punta sull'innovazione e l'Intelligenza Aumentata : Oggi, al MWC 2018, Lenovo ha rafforzato la propria visione di innovazione tecnologica spostando la propria strategia di base verso l'Intelligenza Aumentata (Augmented Intelligence).Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Partendo dalle sue radici nel campo dei PC, Lenovo ha creato una delle più complete offerte di dispositivi smart AI, conquistando un significativo vantaggio nel fornire i tre componenti fondamentali dell'Intelligenza: Dati, ...

LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con Una intelligenza artificiale tutta nuova : Come promesso LG non ha presentato un nuovo top di gamma al Mobile World Congress 2018, ma ha portato una versione rivista, nel solo lato software, di LG V30 che era stato presentato a Berlino in occasione di IFA 2017. L'articolo LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con una intelligenza artificiale tutta nuova è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Una nuova intelligenza artificiale di Google prevede il rischio cardiovascolare guardandoti negli occhi : Ha imparato a riconoscere gli indizi sulla retina, è più veloce ed è accurata quasi quanto gli esami tradizionali The post Una nuova intelligenza artificiale di Google prevede il rischio cardiovascolare guardandoti negli occhi appeared first on Il Post.

L'intelligenza umana è Una geniale ignoranza : Se c'è un campo in cui la conoscenza umana sta procedendo speditissima è la metacognizione. Non fatevi venire subito il mal di testa e non lasciate che il vostro cervello agisca d'impulso - lo fa molto più spesso di quello che possiate immaginarvi - facendo tabula rasa di fronte a una parola dall'aria complicata. Non lo fa per cattiveria, ma soltanto perché è in grado di memorizzare, al massimo, un gigabyte di dati (molto meno di ...

La Polizia si servirà di auto guidate da Una intelligenza artificiale : Siamo entrati nella fantascienza, e lo abbiamo fatto con passi da gigante, rivoluzionando il mondo, nell'ultimo secolo, a dismisura. Scoperte nel campo medico, come quella della penicillina, hanno quasi raddoppiato la prospettiva di vita degli esseri umani, e quelle tecnologiche continuano a garantire svolte che semplificano e arricchiscono il nostro tempo. La novità che ci fa pensare alla fantasia di "Matrix", e alle imprese di altri famosi ...