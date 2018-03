Una galassia di scatole cinesi con un solo obiettivo | gestire dati 

Hubble scopre le “rovine” di Una antica galassia vicino alla Via Lattea : Come Indiana Jones, il telescopio spaziale Hubble si è messo sulle tracce di antiche strutture del cosmo e ha scoperto le rovine di un’ antica galassia nel giardino di casa della Via Lattea . Presentata sulla rivista Nature, la sua caratteristica è l’essere rimasta immutata negli ultimi 10 miliardi di anni, proprio come una civiltà perduta. Il vecchio inquilino dell’universo si chiama NGC 1277 e si trova a circa 240 milioni di anni luce d alla ...

Astronomia : ecco NGC 3972 - Una splendida galassia a spirale piena di luci cosmiche catturata in un’immagine di Hubble : Questa meravigliosa galassia a spirale si trova nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Tempestata di stelle, la galassia , catalogata come NGC 3972 , si trova a circa 65 milioni di anni luce dalla Terra, che significa che la luce che vediamo ora ha lasciato la galassia 65 milioni di anni fa, proprio quando i dinosauri si sono estinti. NGC 3972 ha avuto la sua buona dose di eventi drammatici. Nel 2011 gli astronomi hanno osservato nella galassia ...

Astronomia : Una frenesia di stelle catturata da Hubble nella galassia IC 4710 : Scoperta nel 1900 dall’astronomo statunitense DeLisle Stewart e qui catturata in un’immagine dell’ Hubble Space Telescope della NASA/ESA, la galassia IC 4710 è una vista indubbiamente spettacolare. La galassia è una nube affollata di stelle luminose, con zone più luminose sparse alle sue estremità ad indicare le esplosioni di formazione di nuove stelle . IC 4710 è una galassia nana irregolare. Come suggerisce il nome, queste galassie sono ...

Astronomia - il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua galassia madre : Una nuova osservazione alimenta l’enigma : Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e ...