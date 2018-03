Una Class Action per lo scandalo Facebook possibile in Italia? Alcune precisazioni

Cresce movimento #deletefacebook - scuse Zuckerberg non bastano. Verso Una Class action in Usa : Mentre sui social Cresce il movimento #deletefacebook, sulla scia dell'appello lanciato dal co-fondatore di Whatsapp Brian Aucton a cancellarsi da Facebook, Mark Zuckerberg esce finalmente allo ...

Iris Ferrari/ La giovane YouTuber in testa alle classifiche con il libro “Una di voi” (Maurizio Costanzo Show) : La giovanissima YouTuber Iris Ferrari sarà ospite nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show in onda oggi, giovedì 22 marzo, in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Proposta Una classificazione del diabete in sei tipi : Un gruppo di esperti ha proposto di classificare il diabete in sei tipi, caratterizzati ciascuno dall’evoluzione negli anni della malattia e dalla frequenza di comparsa di patologie associate. L’obiettivo della nuova classificazione sarebbe quello di definire meglio ogni singolo caso, assegnando approcci personalizzati. Il diabete è classificato da tempo nella forma di tipo 1 e in quella di tipo 2 ma, secondo Ahlqvist e colleghi, il diabete di ...

Brescia - petizione contro cacciatori in classe : “Ipocrisia. Miur intervenga”. Il sindaco : “Caccia è Una passione locale” : È polemica sulle lezioni di caccia promosse dal Consorzio armaioli italiani alla scuola primaria di Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. La notizia dell’ingresso dei cacciatori in classe ha scatenato gli animalisti ma non solo. E se a Gardone – assicura il sindaco Pierangelo Lancelotti – non ci sono state polemiche, in rete in molti si sono mossi firmando una petizione online che chiede al ministero dell’Istruzione e agli assessori ...

Cantù - Una classicissima a Venezia Ma gli ultimi precedenti sono negativi

Viviani : «Per me è l'ora di Una classica» : Dopo il primo mese di gare Elia è tra i corridori plurivittoriosi al mondo. A segno nella terza tappa del Tour Down Under in Australia il 18 gennaio, il 29enne veronese si è ripetuto al Dubai Tour ...

Uomini e Donne/ Andrea Damante e Giulia De Lellis : dall'America Una decisione importante? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Andrea Damante e Giulia De Lellis, a quando le nozze? L'ex corteggiatrice ammette: "Quando avrà l'anello al dito..."(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 05:05:00 GMT)

L'ANALISI DEL VOTO - I Gd : il voto boccia Una classe dirigente che ci ha allontanato dai cittadini : Chi ha inteso la politica come un "do ut des" ora ha il dovere di farsi da parte perché questo metodo ha fallito e continuerà a fallire. Ha anche il dovere di chiedere scusa a chi, da anni, dà tutto ...

Biathlon - Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 : Una straordinaria Italia vince la staffetta mista e la classifica di specialità! Regolate Ucraina e Norvegia : Una giornata storica per l’Italia del Biathlon! A Konthiolahti, infatti, arriva il primo successo in assoluto nella staffetta mista 2x6km donne+2×7,5km uomini valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Per i nostri alfieri, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer, oltre al successo odierno arriva anche la vittoria nella graduatoria assoluta della specialità. Un risultato non da poco per il quartetto che ...

Il fallimento della sinistra e di Una intera classe dirigente : Per salvare e rinnovare la sinistra è "necessario ritirarla verso il suo principio": il socialismo.Dopo la sconfitta circola anche a sinistra l'idea che le ideologie sono scomparse e che per tornare a vincere occorre liberarci di vecchie categorie come destra e sinistra o vecchie idee come il socialismo.Un ragionamento che alla fine porta dritto al Movimento Cinque Stelle, e somiglia troppo a quello che dicono Grillo e Di Maio: essere ...

LIVE Milan-Arsenal - Europa League 2018 in DIRETTA : San Siro gremito per Una grande classica del calcio europeo : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Milan-Arsenal, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018. La Scala del calcio ospiterà un incontro denso di fascino e di storia tra due compagini che hanno caratterizzato la storia del calcio nel Vecchio Continente. Il Milan, lanciatissimo dopo la conquista della finale di Coppa Italia sconfiggendo la Lazio ai calci di rigore all’Olimpico di Roma, vuol allungare ...

Uomini e Donne/ Nilufar Addati nei guai : Una rivelazione mette a rischio il trono? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Tornano Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari per Nilufar Addati? Nuovi problemi per la tronista a causa di Stefano...(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Merita Una possibilità Google Maps GO dal 7 marzo : cosa cambia rispetto all’app classica : A partire da oggi 7 marzo gli utenti italiani possono testare tutte le caratteristiche di un'app molto attesa come Google Maps GO. Si tratta della versione più leggera della classica applicazione che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, compatibile con i device dotati del sistema operativo Android GO, ma soprattutto utile per tutti coloro che necessitano di una soluzione che richieda uno sforzo minore al proprio smartphone o tablet ...

UOMINI E DONNE / Nicolò Brigante pronto alla scelta : "Virginia o Marta? Una strategia..." (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico e news: Sara Affa Fella nella bufera dopo il bacio e l'esterna con Lorenzo Riccardi. Dall'8 marzo, in edicola, arriva il magazine.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:20:00 GMT)