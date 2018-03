«Un uomo di strada è un uomo del popolo | una donna di strada è una mignotta» Il monologo

Un uomo e un bambino morti nell'auto finita fuori strada : Due persone, tra cui un bambino, sono morte, e tre sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto, poco prima di mezzanotte, nel territorio di Tronzano, sulla provinciale per ...

Dramma in strada a Genova - uomo cade in una voragine aperta dal maltempo e muore : La vittima è un anziano della zona di 87 anni, la buca aperta dal maltempo due anni fa ma non è stata mai riparata per un contenzioso tra Comune e residenti.Continua a leggere

Vienna - quattro persone accoltellate in strada : tre feriti gravi. Arrestato un uomo : Vienna, quattro persone accoltellate in strada: tre feriti gravi. Arrestato un uomo Uno sconosciuto ha pugnalato una famiglia di tre persone sulla Prater Strasse all’ingresso della metropolitana Nestroyplatz. Poi è fuggito al Praterstern, dove un’altra persona è stata ferita. Le indagini proseguono Continua a leggere L'articolo Vienna, quattro persone accoltellate in strada: tre feriti gravi. Arrestato un uomo proviene da NewsGo.

Vienna - quattro persone accoltellate in strada : tre feriti gravi. Arrestato un uomo : Uno sconosciuto ha pugnalato una famiglia di tre persone sulla Prater Strasse all'ingresso della metropolitana Nestroyplatz. Poi è fuggito al Praterstern, dove un'altra persona è stata ferita. Le indagini proseguono

Esplode bombola del gas in casa - ustioni al volto per un uomo a Madonna di Mezzastrada : Incidente questa mattina in località Madonna di Mezzastrada. Il 118 aretino è dovuto intervenire all'interno di una abitazione a causa del ferimento di un anziano di 92 anni, a seguito dello scoppio ...

Bari - uomo aggredito in strada dalla moglie e dalla suocera : finisce al pronto soccorso : La lite è scoppiata in corso Mazzini, nel cuore del quartiere Libertà. Allertati dai passanti, sono intervenuti i vigili urbani: mamma e figlia si sono...

Firenze - uomo ucciso a colpi di pistola in strada : fermato un 65enne : Il sospetto condotto in questura sarebbe uscito di casa con l' intenzione di uccidersi finendo poi per sparare e uccidere a caso. E' quanto emerge dalle prime dichiarazioni rese dallo stesso 65enne ...

Firenze - è morto l’uomo ferito a colpi di pistola in strada : un fermo : Firenze, è morto l’uomo ferito a colpi di pistola in strada: un fermo Secondo quanto appreso avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco sul ponte Vespucci Continua a leggere L'articolo Firenze, è morto l’uomo ferito a colpi di pistola in strada: un fermo è su NewsGo.

Firenze - uomo ucciso in strada centro : 13.46 Spari in strada a Firenze. Un uomo di colore è morto per le ferite causate da colpi di pistola che lo hanno raggiunto su Ponte Vespucci, in zona centrale. La polizia ha fermato una persona, un uomo di 65 anni. A dare il primo allarme alle forze dell'ordine è stato il consolato Usa che ha sede vicino all'accaduto. La vittima avrebbe circa 70 anni. I sanitari del 118hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato niente da fare.

Sparatoria in strada a Firenze - ucciso un uomo di colore : Firenze, 5 mar. , askanews, Sparatoria in strada a Firenze, vicino a Ponte Vespucci, nei pressi del consolato USA: un uomo ha ucciso con dei colpi di pistola un altro uomo, una persona di colore. A ...

Firenze - uomo di colore ferito a colpi di pistola in strada : fermato un italiano : È morto l'uomo ferito a colpi di pistola stamani sul ponte Vespucci a Firenze. Secondo quanto appreso avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato rianimato ...

Padre uccide figlia diciannovenne - l’uomo simula un incidente stradale : A Recanati nelle Marche una giovane donna diciannovenne, Akza Riaz, di origine pachistana stanca delle ferree tradizioni pachistane decide di emanciparsi da esse per essere più libera e conforme agli usi occidentali. Il Padre, Muhammad Riaz, un muratore di quarantatré anni e fedele alla sua terra e alle sue convinzioni, non d’accordo con le scelte della sua giovane figlia, la uccide. La massacra di botte e poi la lascia sull’asfalto Il Padre era ...

Ieri un uomo italiano ha ucciso sua moglie e poi si è suicidato in una strada del centro di Zurigo - in Svizzera : Sabato pomeriggio, intorno alle 14.30, l’italiano di 38 anni Danilo Nuzzo ha ucciso a colpi di pistola a Zurigo, in Svizzera, la moglie 35enne Irene Rizzo, prima di suicidarsi. Nuzzo ha sparato per strada, davanti alla banca dove lavorava Rizzo The post Ieri un uomo italiano ha ucciso sua moglie e poi si è suicidato in una strada del centro di Zurigo, in Svizzera appeared first on Il Post.

Milano - tentato omicidio in via Creta : uomo di 32 anni accoltellato al petto in strada - è grave : L'aggressore lo avrebbe atteso a pochi metri da casa sua. Quindi, dopo una lite i cui motivi sono ancora tutti da chiarire, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito. Un solo fendente, ...