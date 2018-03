Un milione di euro per l' ambiente

Cuorgné : gioca un euro e vince un milione : La fortuna ha baciato Buasca, frazione di San Colombano Belmonte, vicino a Cuorgnè , Torino, . Sabato, con l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, il nuovo gioco numerico a quota fissa di ...

MillionDay/ Estrazione di oggi : i numeri vincenti! Assalto al premio da un milione di euro - 16 marzo 2018 - : MillionDay, Estrazione oggi 16 marzo 2018: numeri vincenti del venerdì! Riparte l'Assalto al premio da un milione di euro. Le ultime notizie.

MillionDay/ Estrazione di oggi : i numeri vincenti! Assalto al premio da un milione di euro (16 marzo 2018) : MillionDay, Estrazione di oggi 16 marzo 2018: i numeri vincenti del venerdì! Riparte l'Assalto al premio da un milione di euro. La combinazione fortunata e le probabilità di vincita(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:00:00 GMT)

MillionDAY - vinto un milione di euro : La fortuna fa tappa per la seconda volta in provincia di Catania. Nell'estrazione di ieri del 'MillionDAY' la dea bendata ha baciato un giocatore di Mazzarrone che ha indovinato la combinazione dei 5 ...

MillionDay/ Estrazione oggi : i numeri vincenti! Riparte la caccia al milione di euro (13 marzo 2018) : MillionDay, Estrazione di oggi martedì 13 marzo 2018: numeri vincenti! Arriverà la sesta vincita milionaria? Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:33:00 GMT)

Messina - un milione e seicentomila euro : ecco il costo della tangente : Il prezzo della corruzione era compreso nel capitolato d'appalto. Lo scrive il gip di Messina Salvatore Mastroeni nell'ordinanza di custodia cautelare che ha...

Cologno al Serio - sotto sequestro la villa da mezzo milione di euro di Ferdi Hudorovic : Zero reddito, ma una super villa. Ora, sequestrata. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, a parziale conclusione di indagini patrimoniali condotte d'intesa con la Direzione distrettuale ...

Ambiente - più di 1 milione di euro per la riqualificazione di fiumi e laghi : Un milione e 260 mila euro dalla Regione Piemonte dedicati agli enti locali e ai Parchi per riqualificare fiumi, laghi ed aree circostanti, attraverso interventi che vedano coinvolta anche la società ...

Napoli - rinnovato l’accordo con Dimaro per il ritiro estivo : 1 milione di euro al club : rinnovato l'accordo tra il club partenopeo e il comune trentino, che ospiterà il ritiro degli azzurri per l'ottava stagione consecutiva. L'articolo Napoli, rinnovato l’accordo con Dimaro per il ritiro estivo: 1 milione di euro al club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - falsi incidenti per truffare assicurazioni/ 20 gli arrestati - danni per oltre un milione di euro : Roma, falsi incidenti per truffare assicurazioni: 20 gli arrestati, danni per oltre un milione di euro. Sgominata nella capitale una truffa ai danni delle assicurazioni: tutti i dettagli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:12:00 GMT)

Bari - giostraio procurò tritolo per attentato al procuratore Colangelo : sequestro da un milione di euro : I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno confiscato beni per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro a Amilcare Monti Condesnitt, di 48 anni, il giostraio di Gioia del Colle già ...

Ministro interni dell'Ucraina compra villa in Italia per 1 milione di euro - : Secondo i documenti delle imprese e dei registri immobiliari Italiani, nel 2017 il Ministro degli interni ha comprato una villa sulla costa tirrenica in Italia. La villa ha una superficie di 566 metri ...

Spese pazze all'Ars. I politici devono pagare circa un milione di euro : Il procuratore regionale della Corte dei Conti, Gianluca Albo, ha fatto, appunto, i conti nella sua relazione su uno dei casi che ha tenuto banco negli ultimi anni nella cronaca politica e ...

'Ndrangheta - confisca di beni patrimoniali per oltre 1 milione di euro a esponente cosca Farao/Marincola : CIRO' MARINA , CROTONE, A seguito di indagini patrimoniali coordinate dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Dott. Nicola Gratteri, dal Procuratore Aggiunto presso la D.D.A., Dott. Vincenzo ...