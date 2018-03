Un boato poi l' esplosione | morti e feriti in un impianto chimico

“Decine di morti”. Devastate attentato : la bomba era lì. Le persone erano in strada - poi il boato e tutto fatto a pezzi. Non c’è pace : Sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita e altre 18 quelle rimaste ferite in seguito a un attentato kamikaze sferrato verso mezzogiorno (ora locale) a Kabul, in Afghanistan. Lo ha reso noto un portavoce del ministero degli Interni afghano. Secondo quanto riporta l’emittente Tolo News, il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi. L’attacco è stato sferrato in una zona compresa tra l’università di Kabul e ...

“Terremoto al Sud Italia”. L’epicentro in mare ma scatta l’allarme : un forte boato - poi fumo nero. Paura tra la popolazione - spaventa quello che c’è là sotto : Giornata di Paura nel bel mezzo del mare Tirreno. Una potente forte di terremoto è stata registrata alle 21,15 di mercoledì 7 marzo al largo delle coste calabresi. Il sisma, secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 4.4 a profondità di 389 chilometri. Proprio l’elevata profondità ha impedito che la scossa venisse avvertita dalla popolazione alle isole Eolie, relativamente ...

“Oddio!”. Isola - Stefano De Martino si è presentato così in diretta - ma poi… Non l’aveva mai fatto prima - in 40 giorni di reality. E quando - finalmente - il ballerino si convince si leva un boato. Guardare per credere : Stefano De Martino, finalmente! Dopo un mese e mezzo di Isola dei Famosi l’inviato cede alle richieste delle fan (e di Mara Venier). Succede tutto durante la settima diretta, che è stata, come al solito, piena di sorprese e colpi di scena. In breve: Elena Morali ha perso la sfida al televoto con le altre nominate, Bianca Atzei e Alessia Mancini, ma, traghettata all’Isola che non c’è, di cui ignorava l’esistenza, ha ...

Incendio a Bulgarograsso «Il boato e poi il fuoco È stato spaventoso» : È stato spaventoso. Ero a trenta metri dal luogo dello scoppio. Dopo il boato, ho cercato di mettermi in salvo, correndo . Così uno dei feriti 46 anni di Albate ricostruisce i terribili istanti ...

Sanremo - sorpresa Virginia Raffaele poi un boato per i Negramaro : Scatta la terza puntata del Festival di Sanremo con uno scatenato Claudio Baglioni solo sul palco che canta una versione trascinante di Via: «La mia sigaretta rossa brilla...». Una...

Sanremo - sorpresa Virginia Raffaele poi un boato per i Negramaro : Scatta la terza puntata del Festival di Sanremo con uno scatenato Claudio Baglioni solo sul palco che canta una versione trascinante di Via: «La mia sigaretta rossa brilla...». Una...

Deraglia treno a Milano - tre morti e 5 feriti gravi “Un boato - poi si sentivano solo pianti e urla” : «Prima abbiamo sentito un grande rumore di ferraglia sotto il vagone, di sassi, di qualcosa che si muoveva, poi il treno ha cominciato a sbandare fortissimo, sembrava di stare su un ottovolante. Le luci si sono spente, fuori era ancora buio e non si capiva più niente. Nel vagone la gente ha cominciato a urlare, a piangere, io mi sono abbracciata a ...

Deraglia treno a Milano - quattro morti e 5 feriti gravi “Un boato - poi si sentivano solo pianti e urla” : «Prima abbiamo sentito un grande rumore di ferraglia sotto il vagone, di sassi, di qualcosa che si muoveva, poi il treno ha cominciato a sbandare fortissimo, sembrava di stare su un ottovolante. Le luci si sono spente, fuori era ancora buio e non si capiva più niente. Nel vagone la gente ha cominciato a urlare, a piangere, io mi sono abbracciata a ...

'Il treno tremava - poi un boato e una carrozza si è staccata' : E' una delle prime testimonianze di uno dei passeggeri che erano sul convoglio deragliato stamani a Seggiano di Pioltello, nell'hinterland di Milano

I testimoni dal treno deragliato : "Un boato - poi il panico. Siamo scappati dai finestrini" : Il treno era partito da Cremona. A Caravaggio e Treviglio "sono salite tantissime persone. Prima di arrivare a Milano Porta Garibaldi c'è la fermata di Lambrate". Tantissime persone, forse troppe. "I treni fanno schifo, ogni mattina viaggiamo sempre in piedi". Poi il deragliamentoalle 6.57, tra Segrate e Pioltello. "Stavo parlando con un collega, un amico, e ho sentito un boato". Tra i tanti testimoni, Gennaro racconta la sua esperienza ...

Deraglia treno a Milano - tre morti e 5 feriti gravi “Un boato - poi si sentivano solo pianti e urla” : «Prima abbiamo sentito un grande rumore di ferraglia sotto il vagone, di sassi, di qualcosa che si muoveva, poi il treno ha cominciato a sbandare fortissimo, sembrava di stare su un ottovolante. Le luci si sono spente, fuori era ancora buio e non si capiva più niente. Nel vagone la gente ha cominciato a urlare,a piangere, io mi sono abbracciata a L...

Deraglia treno a Milano - 4 morti e 10 feriti gravi “Un boato - poi si sentivano solo pianti e urla” : «Prima abbiamo sentito un grande rumore di ferraglia sotto il vagone, di sassi, di qualcosa che si muoveva, poi il treno ha cominciato a sbandare fortissimo, sembrava di stare su un ottovolante. Le luci si sono spente, fuori era ancora buio e non si capiva più niente. Nel vagone la gente ha cominciato a urlare,a piangere, io mi sono abbracciata a L...

Deraglia treno a Milano - tre morti e 10 feriti gravi “Un boato - poi si sentivano solo pianti e urla” : «Prima abbiamo sentito un grande rumore di ferraglia sotto il vagone, di sassi, di qualcosa che si muoveva, poi il treno ha cominciato a sbandare fortissimo, sembrava di stare su un ottovolante. Le luci si sono spente, fuori era ancora buio e non si capiva più niente. Nel vagone la gente ha cominciato a urlare,a piangere, io mi sono abbracciata a L...