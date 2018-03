Un artista realizza un originale stand per PlayStation 4 ispirato a Bloodborne

eurogamer

(Di giovedì 22 marzo 2018) Per chi non avesse ancora avuto modo di mettere mano su uno dei giochi più apprezzati di From Software, ilPlus di questo mese mette a disposizioneper ancora un po' di tempo, per cui non vi sono scuse.Come riporta Gameinformer un, evidentemente appassionatosi alla fatica dal gusto gotico dello stesso studio di Dark Souls, hato con le proprie mani unoperproprio a. Possiamo vedere i raccapriccianti messaggeri del gioco sorreggere, non senza fatica, una lastra su cui potremo poggiare la nostra PS4, facendola svettare in tutta la sua potenza sulle teste di questi poveri esseri.Possiamo dare un'occhiata all work-in-progress di questopresso la pagina Instagram dell', a questo indirizzo.Read more…