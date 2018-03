Un altro colpo alla libertà di stampa in Turchia

“Ritorno in Honduras” : Isola dei Famosi : il colpo di scena. Ormai il reality è entrato nel vivo e tra uno scandalo e l’altro arriva la novità che tutti aspettavano : “Alla fine è giusto così…” : Grosse novità all’Isola dei Famosi. Il gioco, nonostante i colpi di scena, prosegue e i naufraghi si battono per poterla spuntare l’uno sull’altro. Abbiamo visto in queste settimane come il nucleo di vip si sia via via sfoltito. Ovviamente ci sono state le eliminazioni, come previsto dal gioco, ma hanno molto colpito anche le varie defezioni dovute a malori, fame, infortuni e scandali. Insomma, ad Alessia Marcuzzi non ...

“Il video rivelazione sul caso Monte”. Le immagini inedite in diretta all’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi per la prima volta messa di fronte al filmato fin qui rimasto segreto. Un altro colpo di scena su Francesco che svela la verità sull’accaduto : Un caso che continua a rimbalzare di continuo (forse troppo) sui social, il cosiddetto canna-gate che ha portato all’autoesclusione di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi 2018 dopo le accuse di Eva Henger sul consumo di droga. E sul quale erano già arrivate forti indiscrezioni, con il sito Anticipazioni.tv a lanciare nelle scorse ore l’ipotesi di un comunicato affidato in diretta ad Alessia Marcuzzi per fare chiarezza, ...

“altro che Jeremias!”. Paparazzata bomba : Aida Yespica proprio con lui. Annullate in un colpo solo le voci di una relazione col fratello di Belen e Cecilia. E ci sono le foto : Aida Yespica l’abbiamo lasciata nel salotto tv di Verissimo dove, nel corso di una delle ultime puntate, ha parlato le difficoltà di trascorrere del tempo con suo figlio Aron, che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti con suo padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, con cui la Yespica aveva avuto una lunga storia d’amore molti anni fa. Oggi Aron ha 11 anni, va in prima media, ma Aida riesce a vederlo molto poco. Ma non ...

Colpo di scena all'Isola dei famosi : altro naufrago abbandona il gioco : Questa sera, martedì 13 febbraio, andrà in onda il quarto appuntamento con il reality l'Isola dei famosi. Le puntate si stanno rivelando fervide di colpi di scena ed eventi inaspettati che stanno contribuendo a tenere con il fiato sospeso i telespettatori da casa. La vicenda che, sicuramente, sta generando maggiore scompiglio e curiosità riguarda la questione inerente Francesco Monte e il suo presunto consumo di marijuana sull'isola insieme ad ...

Colpo di scena all'Isola dei Famosi : il reality perde un altro naufrago : All'Isola dei Famosi, quest'anno, nulla è come sembra. Lo aveva annunciato Alessia Marcuzzi e lo stanno confermando i...

Juve - la verità sull'affare Praet : il colpo programmato a gennaio era un altro : Lo scouting della Juventus è attivo sempre, in qualsiasi zona del mondo. E uno dei talenti più seguiti tra i centrocampisti in passato è stato senza dubbio Dennis Praet , belga di proprietà della Sampdoria con un passato da enfant prodige all'Anderlecht, dove la ...

CHIUSURA RSA CELANO : SINDACO AIELLI - ''altro DURO COLPO ALL'ECONOMIA'' : CELANO - 'La CHIUSURA della Residenza sanitaria assistenziale di CELANO rappresenterebbe l'ennesimo DURO COLPO all'economia e l'occupazione nella nostra zona'. Così il SINDACO di AIELLI , L'Aquila, Enzo Di Natale , all'indomani delle dichiarazioni del suo collena di CELANO , L'Aquila, Settimio Santilli , il quale ...

“Squalifica”. Non c’è proprio pace all’Isola dei Famosi. Dopo l’addio di Francesco Monte - un altro colpo di scena nel reality dei naufraghi vip. Accuse pesanti e polemiche : Non accenna a placarsi la tempesta che si è abbattuta sull’Isola dei Famosi. E no, non stiamo parlando del clima, in certe giornate particolarmente avverso, con il quale si trovano ad avere a che fare i naufraghi sbarcati in Honduras, quanto piuttosto delle continue tensioni e polemiche che sembrano essersi abbattute con forza su questa edizione 2018 del reality condotto da Alessia Marcuzzi fin dalle primissime puntate. Il tempo di ...

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di raccontare tutta la verità - senza filtri. Ecco la confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

“Nessuno la voleva”. Colpo basso all’Isola dei Famosi. Uno dei naufraghi parla con un altro e - senza rendersene conto - rivela un retroscena piuttosto grave che vede come vittima una delle vip del reality. Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi. Un problema dietro l’altro… : all’Isola dei Famosi non c’è tregua: dopo la questione “droga all’Isola” che è diventata centrale dopo la puntata di lunedì sera, continuano i problemi. Per carità, questa volta sono minori e sono i classici problemi del gioco. Poca cosa, direte voi, rispetto ai 12 anni di carcere che rischia Francesco Monte per via di quella “canna” fumata quando il gioco doveva ancora iniziare. La questione, sollevata da Eva Henger, ha lasciato di stucco il ...

Mafia - altro colpo ai clan : fermati sei esponenti del mandamento di Bagheria : Liga, secondo le indagini dei militari, era costantemente in contatto diretto con i vertici del mandamento di Bagheria, ne custodiva e gestiva l'arsenale, composto da pistole, fucili e mitragliette ...

Manchester City - vicino un altro colpo storico da 70 milioni : Quando ha un obiettivo Pep Guardiola continua a inseguirlo finche’ non lo centra. Dopo aver conquistato ieri sera la prima finale (in Coppa di Lega inglese) da quando e’ sulla panchina del Manchester City, il tecnico catalano sta per festeggiare l’arrivo di Aymeric Laporte, difensore centrale dell’Athletic Bilbao che insegue ormai da due anni. Secondo la stampa spagnola il giocatore francese oggi volera’ in ...

Raisport : dopo Emre Can altro colpo chiuso dalla Juve Video : Su Emre Can si è detto tanto, ed alla fine nel mese di luglio arrivera' a Torino, dove trovera' altri suoi connazionali, per far parte di un reparto davvero abbastanza ben assortito. Ci saranno muscoli, tecnica e fantasia al servizio della squadra. Nonostante ciò la dirigenza della vecchia signora, non si ferma mai e continua a tessere i propri rapporti di mercato. Raisport in tal senso ha dato un'indiscrezione importante Secondo il grande ...