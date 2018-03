calcioweb.eu

: #Ufficiale, #Ibrahimovic lascia lo United: il messaggio dell'attaccante [FOTO] - CalcioWeb : #Ufficiale, #Ibrahimovic lascia lo United: il messaggio dell'attaccante [FOTO] - Futbolero_TV : RT @GoalItalia: ??UFFICIALE - #Ibrahimovic lascia il Manchester United ?? Lo aspettano i Galaxy ???? ?? - SimoneBerto98 : RT @FOXSportsIT: Ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha risolto il suo contratto con il Manchester United ?? -

(Di giovedì 22 marzo 2018) La notizia era nell’aria ed adesso è anchenon è più un calciatore del Manchester, la conferma arriva direttamente dall’attaccante che ha scritto unsul profilo Instagram: “Le grandi cose arrivano sempre ad una fine ed è ora di andare avanti dopo due fantastiche stagioni con il Manchester. Grazie al club, i fans, la squadra, l’allenatore, lo staff e tutti quelli che hanno condiviso con me questa parte della mia storia”. #MUFC has agreed to the termination of Zlatan’s contract with immediate effect. Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre — Manchester(@ManUtd) 22 marzo 2018 Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody ...