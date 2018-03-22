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Ufficiale | Ibrahimovic lascia il Manchester United | andrà in MLS agli LA Galaxy

Ufficiale | Ibrahimovic lascia il Manchester United | andrà in MLS agli LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic lascia il Manchester United e la Premier League: ad attenderlo ci saranno i Los Angeles ...

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Ufficiale, Ibrahimovic lascia il Manchester United: andrà in MLS agli LA Galaxy (Di giovedì 22 marzo 2018) Zlatan Ibrahimovic lascia il Manchester United e la Premier League: ad attenderlo ci saranno i Los Angeles Galaxy L'articolo Ufficiale, Ibrahimovic lascia il Manchester United: andrà in MLS agli LA Galaxy
calcioefinanza
twitterpsichedelia95 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | È ufficiale: #Ibrahimovic e il #ManUtd si separano - albertomarti : RT @AgentiAnonimi: ??UFFICIALE: Zlatan #Ibrahimovic ha rescisso il contratto che lo legava al @ManUtd. È pronto a sbarcare in #MLS. https://… -
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