: 'La crescita mondiale dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione'. La Banca ce… - MonClary : 'La crescita mondiale dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione'. La Banca ce… - rokkigno : La vera domanda e' quali strumenti ha la politica per incidere nella crescita economica di un paese? Draghi con Q.E… - studiobugelli : #Bce #Draghi #Merkel #InternazionaleFascista #Ue peggiorano notevolmente le aspettative di crescita dell'economia t… -

L'espansione economica prosegue con slancio invariato, gli investimenti sono del 7% sopra i livelli pre-crisi, dati che non si vedevano da 10-15 anni, e gli Npl sono calati del 30%. Ma restanoa medio termine, esterni: protezionismo nel commercio, deregulation finanziaria, e politiche di bilancio pro-cicliche, specialmente in Usa ma anche in Ue, dove gli Stati membri pianificano di aumentare la spesa. Così il presidente Bce,, ai leader Ue, secondo fonti europee.(Di venerdì 23 marzo 2018)