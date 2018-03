Ue | Comitato regioni d' europa approva parere in difesa Fondo sociale europeo

Stage retribuiti al Comitato europeo delle Regioni : Il Comitato delle Regioni è l'organo dell'Unione Europea che consente ad enti substatali quali Regioni , province e comuni, di agire in modo diretto all'interno dell'Unione, in quanto è composta da rappresentanti locali e regionali. Il Comitato nasce alla fine degli anni Novanta con l'intento di svolgere due funzioni: da una parte, si voleva che rappresentanti locali e regionali avessero voce all'interno del contesto legislativo, considerato che ...

Maltempo - Protezione Civile : il Comitato Operativo segue l’evoluzione in collegamento con le Regioni : Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, alla presenza dei rappresentanti delle Strutture Operative, ha fornito un quadro della situazione meteorologica in atto, caratterizzata da un generale abbassamento delle temperature e verificato, in collegamento video con le Regioni interessate, eventuali situazioni di criticità nel territorio nazionale. Al momento le richieste di supporto arrivano ...