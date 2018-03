ilfattoquotidiano

: Ucraina, l’ex pilota e deputata Nadia Savchenko accusata di terrorismo: “Preparava colpo di Stato”… - Cascavel47 : Ucraina, l’ex pilota e deputata Nadia Savchenko accusata di terrorismo: “Preparava colpo di Stato”… - TutteLeNotizie : Ucraina, l’ex pilota e deputata Nadia Savchenko accusata di terrorismo: “Preparava colpo di… - gekomino : l'ex eroina ucraina, arrestata per aver ucciso due russi e poi graziata da Putin, divenuta parlamentare, ora viene… -

(Di giovedì 22 marzo 2018)– divenuta celebre per essere stata condannata in Russia e poi restituita a Kiev in uno scambio – è stata arrestata con l’accusa di aver pianificato “un attentato alla Rada”, il Parlamento ucraino, con l’intenzione di “far saltare in aria l’aula”. Secondo l’agenzia di stampa Interfax, il procuratore generale ucraino Yuriy Lutsenko ha sottolineato che dalle indagini sono emerse prove “inconfutabili” del fatto chestesse pianificando attacchi terroristici e anche un “tentativo di golpe“: “Ha personalmente progettato, reclutato persone e dato loro istruzioni su come condurre un attacco terroristico qui in questa sala (del parlamento ndr.). Ha programmato di distruggere con due granate i seggi, assaltare la cupola a colpi di mortaio e finire i ...