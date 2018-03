U21 | Italia-Norvegia 1-1 | Vido salva la prima di Evani

Calcio - Italia-Norvegia 1-1 : la Nazionale U21 pareggia a Perugia. Vido risponde a Bjordal - colpiti due pali : L’Italia U21 ha pareggiato contro la Norvegia: l’amichevole del Renato Curi di Perugia si conclude sul risultato di 1-1. La nostra Nazionale, già qualificata agli Europei 2019 in qualità di Paese organizzatore, prosegue il proprio cammino disputando dei test non ufficiali. L’incontro con i pari età scandinavi è stato ben giocato dai ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione momentanea di Gigi Di Biagio alla ...

Video Gol Italia U21-Norvegia U21 1-1 : Highlights e Tabellino Amichevole 22-3-2018 : Risultato Finale Italia Under 21 – Norvegia Under 21 1-1: Cronaca e Video Gol Bjordal, Vido Amichevole 22 Marzo 2018. Al Renato Curi l’Italia Under 21 di Evani non riescono ad andare oltre l’1-1 contro una Norvegia ben messa in campo e che ha fatto soffrire non poco gli azzurrini soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo praticamente dominato dagli uomini di Evani, ma senza grandissime occasioni da gol, nella ripresa ...

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : 1-1 - Vido pareggia il gol di Bjordal. Traversa di Barella : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

Probabili Formazioni Italia U21 – Norvegia U21 - Amichevole 22-03-2018 : Dopo l’ottimo Europeo disputato dai giovanissimi ragazzi dell’Under 21, conclusosi con una indolore quanto annunciata sconfitta contro la Spagna dei fenomeni in Semifinale, per gli azzurrini è tempo di ritrovarsi e ricominciare a lavorare per la prossima competizione. Si tratta sempre di un Europeo, ma questa volta si giocherà in casa: nel 2019 infatti l’Italia, insieme al San Marino, ospiterà i Campionati Europei di ...

Serbia U21-Italia U21 : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : Chi vorrà vederla in streaming potrà usufruire del servizio offerto dall'applicazione Rai Play, disponibile su smartphone, tablet e laptop. probabili formazioni ITALIA UNDER 21 , 4-4-2, : Scuffet; ...

Calcio - l’Italia U21 sfida Norvegia e Serbia in amichevole : i 24 azzurrini convocati da Alberico Evani. Debutta Simone Edera : L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia (22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore. Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle ...

Calcio - Alberico Evani CT ad interim dell’Italia U21. Sostituirà Gigi Di Biagio : Alberico Evani guiderà momentaneamente l’Italia U21. Sarà l’ex tecnico delle tre Nazionali giovanili (U18, U19, U20), nei quadri federali già dal 2010 e attuale assistente tecnico della maggiore, a sedere sulla panchina durante le amichevoli contro la Norvegia (22 marzo a Perugia) e contro la Serbia (27 marzo a Novi Sad). Una promozione temporanea per il coach che ha condotto l’Under 20 allo storico terzo posto ai Mondiali ...