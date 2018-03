Tutte le volte che Mark Zuckerberg ha sbagliato e si è scusato

Juventus - ecco Tutte le volte che Allegri ha cambiato la partita [VIDEO] : La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, merito anche del tecnico Massimiliano Allegri . Il club bianconero ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, adesso ha un punto di vantaggio sul Napoli e dopo la gara di oggi contro l’Atalanta può portarsi a 4 punti di distacco, un importante margine anche in vista dello scontro diretto tra qualche giornata. Nel frattempo ecco un video interessante che ...

Tutte le prima volte del Papa nel libro di Fazzini e Femminis : Fazzini giornalista, saggista e autore televisivo, ha diretto , 2001- 2013, il mensile Mondo e Missione. È consulente di direzione per il settimanale Credere e il mensile Jesus. Collabora con il sito ...

[Il ritratto] Una perla rara ma voltagabbana. Tutte le giravolte di Emma Bonino. Al potere grazie a Berlusconi - Prodi e Letta : Nel 2011 è l'unica italiana inserita dalla rivista Newsweek nell'elenco delle «150 donne che muovono il mondo». Piace in maniera trasversale. A sinistra c'è chi la ama, come Bersani : «E' una donna ...

Tutte le volte che hanno arrestato Marilyn Manson - : Non semplici concerti ma veri spettacoli in cui la freakness della band si manifesta in tutta la sua libertà, caratteristica che attrae parecchio pubblico fin da subito. Nel bel mezzo del live al ...