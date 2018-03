Turismo | Federalberghi Veneto | per le Dolomiti una stagione da record 2

liberoquotidiano

: Turismo, secondo @TripAdvisor @Roma è la terza località più gettonata al mondo. Ne parliamo nell'edizione delle ore… - retesoletv : Turismo, secondo @TripAdvisor @Roma è la terza località più gettonata al mondo. Ne parliamo nell'edizione delle ore… - federalberghi : RT @angelocandido: Oggi con gli amici della @fisascat si parla di #turismo tra @innovazione e #tradizione #passodopopasso -

(Di giovedì 22 marzo 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Un’altra novità sta nel fatto che sono in consistente crescita le prenotazioni effettuate direttamente dai siti web degli hotel, mentre diminuiscono quelle nei grandi portali. Un’inversione di tendenza che non può che farci piacere perché dimostra che i turisti hanno com