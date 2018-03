Tunisia | disordini a Mdhila | incendiata una stazione di polizia

Tunisia - terza notte scontri e disordini : 8.24 terza notte consecutiva di scontri e disordini , in Tunisia , tra giovani e polizia. I dimostranti protestano contro il carovita e la marginalizzazione. In diverse città del Paese si sono registrati scontri , sassaiole, blocchi stradali e pneumatici bruciati. A Thala è stata data alle fiamme la caserma della polizia ed è intervenuto l'esercito. Il premier tunisino, Chahed, ha detto che le violenze sono dirette da reti criminali di corrotti e ...

Proteste contro il carovita e disordini - la 'rivoluzione sfiorita' in Tunisia : La cronaca racconta di scontri e disordini tra gruppi di giovani manifestanti e forze dell'ordine si sono verificati in varie città tunisine. La protesta popolare era esplosa nei giorni scorsi a ...

Proteste contro il carovita e disordini - la "rivoluzione sfiorita" in Tunisia : I diritti non si mangiano. Una "rivoluzione" non si consolida se non riesce a dare un tetto, un lavoro, un futuro ad un popolo giovane. Vale per l'Iran, ma ancor di più per la Tunisia. A sette anni dalla "rivoluzione dei gelsomini", la Tunisia si riscopre inquieta, pervasa da un malessere sociale che investe tutti i settori della popolazione.Diplomati, laureati, professionisti: la protesta parte da lì. E dai ragazzi: un popolo ...