Trump sfida Pechino |  in arrivo dazi su cento categorie di merci cinesi La Ue punta

Trump sfida Pechino : in arrivo dazi su cento categorie di merci cinesi : La «guerra dei dazi» entra oggi in una nuova fase potenzialmente più destabilizzante. Alle 12.30 ora americana , le 17.30 in Italia, Donald Trump firmerà infatti un provvedimento che impone dazi sulle ...

Trump sfida Pechino : ?in arrivo dazi su cento categorie di merci cinesi : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio...

Nella sfida alla Merkel - Trump erede di Obama : Nella polemica commerciale fra Europa e Stati Uniti mancano due presupposti importanti, alla radice di un paradosso: se l’America costringerà la Germania ad adottare politiche per la crescita per compensare gli squilibri commerciali, Paesi come l’Italia ne beneficeranno. Il primo dei presupposti è che la «guerra» è principalmente fra Washington e B...

Trump firma i dazi e sfida la comunità internazionale : "Buy American" : E' ufficiale: gli Stati Uniti tra 15 giorni introdurranno dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo in Usa. Stando a un funzionario della Casa Bianca, le tariffe saranno "flessibili"...

Trump firma i dazi e sfida il mondo. 11 Paesi firmano l'intesa sul commercio senza gli Usa : sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali , ultimo in ordine di tempo Mario Draghi, , il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi al 25%...

Trump firma i dazi e sfida il mondo. 11 Paesi firmano l'intesa sul commercio senza gli Stati Uniti : sfidando la comunità internazionale, i mercati e le istituzioni finanziarie mondiali (ultimo in ordine di tempo Mario Draghi), il suo partito e alcuni ministri chiave, Donald Trump vara i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio con una cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, davanti ai rappresentanti del settore.Ma, mentre 11 Paesi rispolverano il patto commerciale transpacifico (Tpp) in funzione anti-Usa, sceglie una ...

Oscar 2018 - Hollywood sfida Trump e premia ancora il Messico e i latinos. Del Toro : “Sono un immigrato anche io” : Il gigante buono che sfida Trump. “Sono un immigrato anche io”. Guillermo del Toro è il corpo strabordante ma empatico che incarna il sintomo contro un’emergenza americana ad effetto domino. Forse anche per la nuova Italia di Salvini, oggi, sarebbe un intruso d’onore. La 90ma volta dell’Academy si è consumata così nel segno della “inclusion” che dopo gli onori black (Moonlight lo scorso anno) ha celebrato i latinos e i loro corpi. E il Messico ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Trump e la sfida sui dazi : "Le guerre commerciali? Buone e facili da vincere" : È noto che da oltre un anno Cohn, convinto che il protezionismo finisca col danneggiare l'economia americana, si oppone all'imposizione di dazi. E c'è chi arriva a insinuare che Trump abbia ...

Trump e la sfida sui dazi : Le guerre commerciali? Buone e facili da vincere : Roberto FabbriLe guerre commerciali «fanno bene e sono facili da vincere». «Presto daremo il via a dazi reciproci, così imporremo le stesse tariffe che vengono imposte a noi». È un Donald Trump a testa bassa quello che ieri ha ripreso il più che controverso tema dei dazi su acciaio e alluminio che il presidente aveva lanciato già il giorno prima.Giovedì Trump aveva incassato impassibile la rivolta di un ...

Clooney in marcia con gli studenti. La sfida a Trump parte dalle armi : Stavolta è diverso. La strage di Parkland, e l’attacco degli studenti sopravvissuti contro le armi, sta creando un movimento che forse inizia a scuotere la politica americana. Si capisce dal presidente Trump, che valuta iniziative per limitare la vendita, o da George Clooney, che donando mezzo milione di dollari per organizzare la «March for Our Li...

Clooney in marcia con gli studenti : la sfida a Trump parte dalle armi : Queste iniziative stanno scuotendo il mondo della politica come non si era visto neppure ai tempi di Sandy Hook. In teoria le elezioni di Midterm di novembre avrebbero dovuto paralizzare tutto, per ...

Il missile di Putin che sfida Trump : (AdnKronos) – La Federazione russa sta spingendo forte sull’industria bellica. Del resto gli scenari di guerra in questi anni sono cambiati e si sono allargati. Per questo sono state sviluppate nuove tecnologie e nuove armi. Ma è sulla difesa missilistica che si stanno concentrando maggiormente gli sforzi del Cremlino sopratutto dopo la ‘dottrina Trump’ sul nucleare che, prevede un’espansione del micidiale arsenale ...

Una parata militare a Washington? Trump sfida l'ultimo tabù : New York - Circolano già voci sulla data. Potrebbe cadere nel Memorial Day il 28 maggio. Oppure nel Giorno dell'Indipendenza il 4 luglio. E che dire del Veterans Day, giornata dedicata ai Veterani l'...