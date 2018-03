Trump «salva» la Ue dai dazi sull’acciaio ma attacca la Cina | in arrivo misure da 60

Trump «salva» la Ue dai dazi sull’acciaio ma attacca la Cina : in arrivo pacchetto da 50 miliardi : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio, dai quali la Ue per ora sarà esentata...

Obiettivo : salvare l'Unrwa. Da Roma una risposta a Trump per i rifugiati palestinesi : Obiettivo: salvare l'Unrwa. E con essa milioni di rifugiati palestinesi che sopravvivono grazie all'assistenza umanitaria dell'Agenzia Onu. È ciò a cui ambisce la Conferenza straordinaria dei Paesi donatori svoltasi a Roma, presso la sede della Fao.Dopo il taglio di 300 milioni di dollari deciso dall'amministrazione di Donald Trump per quest'anno, l'agenzia è in gravi difficoltà finanziarie. La "peggiore" - ha ...

Come funzionano i dazi di Trump e chi può salvarsi : Cosa ha deciso il presidente degli Stati Uniti e Come scattano le esenzioni dalle tariffe su acciaio e alluminio...

Trump ha paura degli squali. Le associazioni per la loro salvaguardia stanno ricevendo donazioni a suo nome : La paura di Donald Trump per gli squali ha dato vita una raccolta fondi a favore di questa specie marina. A rivelare questa sua fobia era stato lui stesso, dal suo account Twitter nel 2013: "Scusate ma non sono un fan degli squali". La questione è tornata ad essere al centro dell'attenzione pubblica dopo le dichiarazione dell'attrice pornografica Stormy Daniels e da quel giorno le associazioni che si occupano della salvaguardia degli ...

Trump senza freni : 'No ai profughi da Haiti - El Salvador e Africa. Sono un cesso di paesi'. Ma poi smentisce : ... il presidente si batte per una soluzione permanente che rafforzi il paese dando il benvenuto a coloro che posSono contribuire alla nostra società e far crescere la nostra economia". Le parole ...

Trump choc contro gli immigrati : «Stop a quelli da El Salvador - Haiti e Africa - sono un cesso di Paesi» : Donald Trump choc. Il presidente americano, in un incontro nello Studio Ovale con alcuni membri del Congresso, usa parole dure contro gli immigrati. A parlamentari e senatori che gli chiedevano di...

Trump : "Basta immigrati da Africa - El Salvador e Haiti" : New York - Ci sono 'shithole countries'. E c'e' la Norvegia. Donald Trump ha finora fatto scalpore con la sua geopolitica. Adesso ci prova con la geografia. Il suo mondo e' semplice, visto sotto la lente della 'minaccia immigrazione'. Ci sono appunto le