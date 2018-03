Trump risparmia l' Ue dai dazi su acciaio e alluminio almeno per ora

huffingtonpost

(Di giovedì 22 marzo 2018) Gli Stati Uniti esenteranno per il momento una serie di alleati tra cui Europa, Australia, Corea del Sud, Argentina e Brasile daisuche entreranno in vigore stanotte. Lo ha detto il rappresentante al commercio Usa Robert Lighthizer: "Il presidente Donaldha deciso di sospendere l'imposizione deirispetto a questi paesi", ha detto oggi Lighthizer alla commissione Finanze del Senato, secondo quanto riporta Bloomberg. "Noi abbiamo i due Paesi del Nafta e sappiamo quali sono (Canada e Messico, ndr). Abbiamo l'Europa, l'Australia, l'Argentina, il Brasile e la Corea del sud con cui stiamo negoziando", ha detto rispondendo in un'audizione al Congresso ad una domanda sui Paesi che verranno esentati dai.La notizia arriva mentre cresce l'attesa per l'annuncio del presidente Usa suialla Cina. Un'attesa che fa soffrire i mercati: apre in netto calo ...