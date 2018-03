Trump non imporrà dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’UE

Trump non imporrà dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’Unione Europea : Ma ne introdurrà degli altri su numerose categorie di prodotti cinesi, per un valore complessivo di circa 60 miliardi di dollari all'anno The post Trump non imporrà dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’Unione Europea appeared first on Il Post.

Pechino non ha paura dei dazi di Trump e affila le armi - commerciali - : ... decisa l'11 marzo scorso: la conseguente centralizzazione del processo decisionale, per Fitch, potrebbe 'aumentare il rischio di errori di linea politica, in un momento in cui l'economia cinese ...

Cambridge Analytica - caos Facebook/ Steve Bannon : la talpa Wylie inchioda ex stratega Trump. Fb - “ingannati” : Facebook, caso Cambridge Analytica: spunta il nome di Steve Bannon, ex stratega di Trump. Il cda dell'agenzia ha sospeso con effetto immediato l'ad Alexander Nix (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Dal G20 allarme su dazi : 'Serve dialogo'. Ma Trump non si ferma : Le preoccupazioni dei ministri delle finanze e governatori delle banche, Messe nero su bianco nel comunicato finale. Oggi decisione Fed su tassi -

Facebook : raccolta dati avviata da Bannon - ex stratega di Trump : Il profilo di Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, si fa sempre più chiaro nella vicenda che sta mettendo sulla graticola Facebook per la diffusione illecita di dati relativi a 50 milioni di ...

Le rivelazioni della talpa Wylie : "Raccolta dati Facebook? Avviata da Bannon - lo stratega di Trump" : Ancora pesanti conseguenze per il titolo sui mercati, coinvolti altri big del settore come Twitter, persi oltre 5 miliardi di dollari. "Indignati, siamo stati ingannati" scrivono in una nota i vertici di Facebook. Agcom e Garante: possibile uso viziato del consenso anche in Italia. Trump: “Tutelare la privacy degli americani”.

Russiagate - Casa Bianca : 'Trump non valuta licenziamento Mueller' : La Casa Bianca prova a calmare i rumors riguardo un possibile licenziamento del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. "Il presidente Trump non sta considerando o parlando di un ...

Russiagate - McCabe consegna a Mueller appunti su incontri con Trump. Che twitta “L’indagine non doveva neanche iniziare” : Non lo aveva mai digerito, fin dall’inizio. Fin da quel 18 maggio 2017 in cui il Dipartimento di giustizia nominò Robert Mueller ‘commissario’ speciale alle indagini federali sul Russiagate. Il giorno stesso della nomina aveva definito l’indagine “la più grande caccia alle streghe di un politico nella storia americana” e ha trascorso gli ultimi mesi a smentire le voci secondo cui la sua intenzione era quella ...

Trump - McCabe non ha appunti su di me : NEW YORK, 18 MAR - ''Ho trascorso poco tempo con McCabe e non ha mai preso appunti quando era con me. Non credo che abbia alcun appunto tranne che per portare avanti la sua agenda. Le stesse bugie di ...

Russiagate - Trump : "L'indagine di Mueller non sarebbe dovuta iniziare" : Il presidente americano: "L'inchiesta è stata basata su attività fraudolente e falsi dossier pagati da Hillary Clinton e dai democratici"

