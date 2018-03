Trump firma le sanzioni alla Cina | soffre Wall Street Negoziati con l' Ue per sospendere

Dazi - Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi : risparmiata l'Ue : Il presidente Usa, Donald Trump, ha firmato il Section 301 action: un memorandum che ha come obiettivo tariffe ed altre sanzioni per un valore annuo di 60 miliardi di dollari contro la Cina . Pechino ...

Dazi - Trump firma sanzioni e tariffe contro la Cina per 60 miliardi. Pechino : “Pronti alle misure necessarie” : Come minacciato Donald Trump ha aperto le ostilità commericiali con a Cina. Il presidente Usa ha firmato alla Casa Bianca il Section 301 action‘, un memorandum che ha come obiettivo tariffe ed altre sanzioni per un valore annuo di almeno 60 miliardi di dollari contro Pechino, accusata di rubare agli Usa segreti tecnologici e commerciali, privando le società americane di ricavi per miliardi di dollari e cancellando migliaia di posti di ...

USA - Trump firma la realtà dei dazi doganali : esenti Messico e Canada Video : Lo scorso 8 marzo, una nuova misura protezionista per l'economia americana è diventata realta': i dazi doganali sulle importazioni di alluminio e acciaio. Il presidente #USA, Donald #Trump, ha firmato i relativi documenti che ufficializzano dazi doganali del 25% per l'importazione di acciaio e del 10% per le importazioni di alluminio. A presenziare, durante l'atto pubblico, vi erano anche i due segretari al commercio e al tesoro, Wilbur Ross e ...

Trump firma i dazi : Cina insorge - Ue punta al dialogo : Dopo la firma, ieri sera, del presidente Trump sulle nuove tasse per chi importa alluminio e acciaio negli Stati Uniti. Cautela di Bruxelles da parte della commissaria Malmstrom e del vicepresidente ...

Trump firma dazi - flessibilità con paesi amici. Malmstroem : dialogo è prima opzione. Cina si oppone : Donald Trump ha firmato i dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio importati pur confermando l'intenzione di "mostrare flessibilità e cooperazione con i paesi amici". Reagisce l'Ue, che attraverso il Commissario europeo per il commercio, Malmstrom, ricorda che l'Unione è uno stretto alleato degli USA e che dovrebbe essere esclusa da queste misure". La Cina avverte che si difenderà, la Corea del Sud, valuta un ricorso al Wto

