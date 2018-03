Trump | dazi alla Cina per 60 miliardi Tratta con l' Europa

Trump «salva» la Ue dai dazi sull’acciaio ma attacca la Cina : barriere su 60 miliardi di import : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio, dai quali la Ue per ora sarà esentata...

Trump pronto ad annunciare dazi da 50 miliardi contro la Cina : New York, 22 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare dalla Casa Bianca nuovi dazi per 50 miliardi di dollari su un centinaia di prodotti cinesi. La lista dei ...

I dazi di Trump alla Cina spaventano le Borse - Wall Street giù del 2% : Gli investitori, assorbito il rialzo dei tassi della Fed, si concentrano sull'annuncio delle limitazioni alle importazioni dalla Cina, una misura che potrebbe valere almeno 50 miliardi di dollari. Deludono anche i dati macro europei. A Milano giù Mps, che nega aumento di capitale, e Credito Valtellinese. Cade Tenaris sul tema dei dazi americani...

L'amministrazione Trump : Europa esclusa per ora dai dazi su acciaio e alluminio : E' nell'interesse della nostra economia". Il premier ha detto di sperare che l'esenzione per l'Unione europea dalle mosse preannunciate da Donald Trump sia completa.

Dazi Trump - schiaffo alla Cina : sanzioni per 50 miliardi : Il tycoon firmerà il memorandum contro "l'aggressione economica della Cina". Pechino: "Prenderemo le misure necessarie per difenderci". Ue: "Speriamo nell'esenzione, ma decide Trump"

Trump prepara i dazi contro la Cina. Bce : Qe fino a settembre 2018 e oltre : Una stangata da 50 miliardi di dollari l'anno contro Pechino accusata di furto di segreti tecnologici e commerciali. Durissima la reazione cinese: prenderemo tutti le misure necessarie per difendere ...

Trump sfida Pechino : ?in arrivo dazi su cento categorie di merci cinesi. Acciaio - la Ue punta sull’esenzione : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su Acciaio e alluminio, dai quali la Ue punta ad essere esentata...