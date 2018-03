Trentino Alto Adige | valanga sul Gran Zebrù | tre morti

Radar Meteo Trentino-Alto Adige : Radar Meteo Trentino – Alto Adige per conoscere la situazione Meteo e i fenomeni in atto nella regione del Trentino e del Sudtirol

Turismo : Federalberghi - Veneto - Trentino Alto Adige e Fvg unite nel patto Dolomiti : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - Il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano daranno vita al più grande comprensorio sciistico del mondo. Ne sono convinti i presidenti delle rispettive Federalberghi, che ieri si sono riuniti a Roma per costituire un gruppo d

Turismo : Federalberghi - Veneto - Trentino Alto Adige e Fvg unite nel patto Dolomiti : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – Il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano daranno vita al più grande comprensorio sciistico del mondo. Ne sono convinti i presidenti delle rispettive Federalberghi, che ieri si sono riuniti a Roma per costituire un gruppo di lavoro che dallo scenario delle Dolomiti guardi a un progetto di politica unitaria con programmi comuni di valorizzazione e promozione di uno ...

Una Hyundai ix35 Fuel Cell per la Polizia Stradale del Trentino-Alto Adige : Una Hyundai ix35 Fuel Cell entra a far parte del parco mezzi in uso al Compartimento Polizia Stradale per il Trentino–Alto Adige e Belluno. Il SUV elettrico alimentato a idrogeno, appositamente...

I 10 migliori Campeggi per Camper del 2018 : vince il Family Wellness Camping al Sole di Ledro in Trentino-Alto Adige : Assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: il Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), in Trentino-Alto Adige, è stato scelto dai Camperisti come la migliore struttura italiana per le vacanze in Camper. Introdotto con la terza edizione dei Certificati di Eccellenza del network turistico KoobCamp, grazie alla collaborazione con il sito specializzato CamperOnLine, il premio dedicato ai ...

Neve e freddo lasciano il Trentino Alto Adige - il sole fa capolino : Il freddo e la Neve lasciano il Trentino Alto Adige: oggi su tutta la regione il cielo è nuvoloso ma ci sono zone dove i raggi di sole tornano protagonisti. A fondovalle, da Bolzano e Trento, da Merano a Vipiteno dove due giorni fa si registravano valori sotto zero, oggi la colonnina di mercurio è risalita a +3°C. Nel corso di questa stagione a Bolzano si sono registrare 10 nevicate, 3 a Trento. Permane la chiusura invernale per i passi Stelvio, ...

Trentino Alto Adige : pericolo valanghe in aumento in molte zone : In Trentino Alto Adige il pericolo valanghe è in aumento in molte zone a marcato (grado 3 in una scala da 1 a 5). In Alto Adige l’allerta riguarda l’area meridionale, dove sono possibili fino a 30 centimetri di neve fresca, e l’alta Val Pusteria. Sulle restanti zone dell’Alto Adige il pericolo valanghe è moderato (grado 2). In Trentino il pericolo valanghe risulta marcato sopra i 2.500 metri di quota. Sono presenti ...

Forte scossa di terremoto a Nord/Est mentre irrompe il Burian : paura in Friuli Venezia Giulia - Veneto e Trentino Alto Adige [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/5 ...

Le donne del vino del Trentino Alto Adige nella culla dell'uva : in Georgia dove tutto è cominciato : La Georgia è infatti la culla dei vitigni del mondo occidentale; secondo un interessante studio dell'università di Milano condotta anche dal professor Attilio Scienza " e documentata nel ...

Pd - scissione in Trentino Alto Adige per candidature Boschi-Bressa : Bolzano, 21 feb. , askanews, - A seguito delle candidature dei sottosegretari Maria Elena Boschi e Gianclaudio Bressa, 14 esponenti della minoranza del Pd hanno annunciato la loro uscita dal partito. ...

Settimana bianca 2018 : è boom in Trentino-Alto Adige per lo scambio casa - +70% - : Lo sci è uno degli sport emblematici delle vacanze invernali nelle regioni italiane con il Trentino-Alto Adige a far la parte del leone. Il numero dei pernottamenti prenotati attraverso le piattaforme di scambio casa in ...

Meteo Trentino-Alto Adige : inverno record a Bolzano : Nevicata nella notte in Trentino: i fiocchi hanno raggiunto quote medio-basse ma con spessori di pochi centimetri. Non si registrano problemi per la viabilità. Meteotrentino prevede per oggi la quota neve in rialzo e fenomeni in esaurimento ovunque la sera. Nella notte fiocchi di neve sono scesi anche sul capoluogo altoatesino: si è trattato dell’ottava nevicata in questa stagione a Bolzano. In un inverno medio si registrano solo tra due e ...

Valanghe - pericolo marcato in parte del Trentino e in tutto l'Alto Adige : TRENTO. Il pericolo di Valanghe in Alto Adige diminuisce solo lentamente. In molte parti della provincia è marcato, di grado 3 in una scala da 1 a 5. Lo riferisce il servizio meteo locale. In Trentino ...

Valanghe : pericolo “marcato” in Alto Adige e parte del Trentino : Il pericolo di Valanghe in Alto Adige è marcato, di grado 3 in una scala da 1 a 5, secondo quanto riferito dal servizio meteo provinciale: “La situazione per gli escursionisti è delicata, specie nelle zone con più neve fresca. Sopra i 2000 m si deve prestare particolarmente attenzione agli accumuli eolici su tutte le esposizioni specie sui pendii vicino alle creste. Sono possibili anche Valanghe spontanee. Il freddo conserva le zone ...