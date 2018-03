Tre Italia Presenta 5 Nuove Offerte Molto Interessanti | Si Parte Da 7€ Al Mese

Influenza - epidemia finita : olTre 8 milioni di italiani colpiti : Influenza, epidemia finita: oltre 8 milioni di italiani colpiti Influenza, epidemia finita: oltre 8 milioni di italiani colpiti Continua a leggere

Influenza : epidemia finita - olTre 8 milioni gli italiani colpiti : “Nell’undicesima settimana del 2018 è terminato il periodo epidemico delle sindromi Influenzali con 2,54 casi per mille assistiti. L’attività dei virus Influenzali è tornata ai livelli di base“: lo segnala l’ultimo bollettino Influnet curato dall’Istituto superiore di sanità (Iss). “Nei bambini al di sotto dei cinque anni il livello dell’incidenza è pari a 6,7 casi per mille assistiti e pari a 3,1 nella fascia di ...

DIRETTA / Repubblica Ceca-Italia U20 (risultato live 0-0) sTreaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Repubblica Ceca-Italia Under 20: info streaming video e tv. Tornano in campo gli azzurrini del ct Guidi per il sesto match della Elite League 2018.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:00:00 GMT)

ITALIA NORVEGIA UNDER 21 / STreaming video e diretta Rai.tv : "forfait" di Cutrone - le probabili formazioni : diretta ITALIA NORVEGIA UNDER 21: Streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Alberigo Evani traghetta gli Azzurrini nella prima delle due amichevoli di marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:50:00 GMT)

Diretta/ Repubblica Ceca-Italia U20 sTreaming video e tv : il contesto del match e le probabili formazioni : Diretta Repubblica Ceca-Italia Under 20: info streaming video e tv. Tornano in campo gli azzurrini del ct Guidi per il sesto match della Elite League 2018.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:49:00 GMT)

Italia - nel terzo trimesTre compravendite stabili nel settore abitativo : Nel terzo trimestre 2017 rimane stabile il mercato immobiliare Italiano. Le convenzioni notarili di compravendita o relative ad atti traslativi a titolo oneroso immobiliari , 172.272, rimangono ...

Alta velocità - Trenitalia mette nel mirino la Francia : ROMA - Trenitalia mette nel mirino la Francia e dal prossimo anno inizierà le procedure burocratiche per mettere sui binari l'Alta velocità a partire dal 2020. L'annuncio è arrivato ieri per bocca di ...

Italia Norvegia Under 21/ STreaming video e diretta Rai.tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Italia Norvegia Under 21: Streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Alberigo Evani traghetta gli Azzurrini nella prima delle due amichevoli di marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:32:00 GMT)

Repubblica Ceca-Italia U20/ STreaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Repubblica Ceca-Italia Under 20: info Streaming video e tv. Tornano in campo gli azzurrini del ct Guidi per il sesto match della Elite League 2018.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 04:36:00 GMT)

DIRETTA/ Italia-Resto del Mondo 2018 (risultato finale 3-5) sTreaming video e tv : Grande serata all'Olimpico : DIRETTA Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo: orario, risultato live dell'evento benefico allo stadio Olimpico di Roma (oggi)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:50:00 GMT)

Giornata Mondiale dell’Acqua : SodaSTream “sbottiglia” le redazioni italiane : Il 22 marzo sarà il D-Day. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, SodaStream Italia annuncia un nuovo ambizioso progetto, arrivare in tutte le più importanti redazioni del Belpaese “sbottigliandole” e invitando i giornalisti a “partecipare alla rivoluzione”: bere sostenibile scegliendo l’acqua del rubinetto. “Gli ultimi dati parlano chiaro, ci troviamo di fronte ad una svolta – dichiara ...

Diretta/ Italia-Resto del Mondo 2018 (risultato live 3-3) sTreaming video e tv : Doppietta e pari di Pasotti : Diretta Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo: orario, risultato live dell'evento benefico allo stadio Olimpico di Roma (oggi)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:32:00 GMT)

DIRETTA/ Italia-Resto del Mondo 2018 (risultato live 1-3) sTreaming video e tv : Doppietta di Batistuta! : DIRETTA Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo: orario, risultato live dell'evento benefico allo stadio Olimpico di Roma (oggi)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Italia-Argentina in Diretta tv e Live-STreaming : Video - È l'anno di Dybala: tra Juventus e Argentina la Joya vuole tutto 01:00 Italia-Argentina in Live-Streaming Italia-Argentina sarà disponibile in Live-Streaming su Rai Play, i servizi streaming ...