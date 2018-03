wired

: Tracce di cocaina ed eroina si trovano anche sulle dita di chi non fa uso di droga #pcexpander #cybernews - pcexpander : Tracce di cocaina ed eroina si trovano anche sulle dita di chi non fa uso di droga #pcexpander #cybernews - MilanoCitExpo : Tracce di cocaina ed eroina si trovano anche sulle dita di chi non fa uso di droga… -

(Di giovedì 22 marzo 2018)dinostre, o meglionostre impronte digitali. È quello che hanno scoperto i ricercatori inglesi dell’università di Surrey, che hanno raccontato su Clinical Chemistry come le droghe siano ormai talmente tanto diffuse che il 13% di coloro che hanno preso parte al loro studio avevamanidi sostanze di classe A, come, crack ed ecstasy, nonostante non le avesse mai usate. Il team di ricercatori si è servito di un test delle impronte digitali precedentemente sviluppato che consiste in un analisi (spettrometria di massa) in grado di riconoscere specifiche sostanze emesse dalla pelle delle mani dopo che l’organismo ha metabolizzato la. I ricercatori hanno testato le impronte digitali di 50 volontari che non facevano uso di droghe e 15 tossicodipendenti che avevano dichiarato di aver assunto...