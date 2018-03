Tra scuola e merito | al via il Premio Alfieri del Lavoro

Zotta : fondamentale diffondere testo Costituzione Tra le aule di scuola : Roma – Zotta: diffonderemo Costituzione italiana tra i bambini Roma – Di seguito le dichiarazioni attraverso una nota di Maria Teresa Zotta, presidente della Commissione... L'articolo Zotta: fondamentale diffondere testo Costituzione tra le aule di scuola proviene da Roma Daily News.

Ghouta - bomba cenTra una scuola sotterranea : muoiono 17 bambini : Nella Ghouta orientale, una scuola sotterranea che serviva da rifugio per un gruppo di mamme con i loro figli è stata colpita da una bomba. Drammatico il bilancio delle vittime: 17 bimbi e 4 donne hanno perso la vita. E un colpo di mortaio sparato dalle zone controllate dai ribelli ha fatto una strage in un popolare mercato alla periferia di Damasco: 35 i morti. Intanto continua l'esodo di civili in fuga dai combattimenti ad Afrin e dalla ...

Ghouta - bomba cenTra una scuola sotterranea : muoiono 17 bambini : Ghouta, bomba centra una scuola sotterranea: muoiono 17 bambini Nella Ghouta orientale, una scuola sotterranea che serviva da rifugio per un gruppo di mamme con i loro figli è stata colpita da una bomba. Drammatico il bilancio delle vittime: 17 bimbi e 4 donne hanno perso la vita. E un colpo di mortaio sparato dalle […]

Ultime conTratti statali 2018 - scuola : novità stipendi - nel 2019 si perde il 24% Video : Arrivano novita' sugli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo dei contratti 2018. Infatti, per oltre due terzi dei lavoratori del pubblico impiego, gli incrementi degli stipendi del nuovo contratto sara' solo per tutto il 2018. Dal 1° gennaio 2019 si arrivera' a perdere fino al 24 per cento di quanto incassato in più con gli aumenti del 2018. Il taglio dipende dall'elemento ...

SCUOLA/ Così il nuovo conTratto dei docenti le ha fatto il funerale : Organizzazione totalmente inadeguata e gestione del personale docente sono i due grandi nervi scoperti della SCUOLA. Gli stessi che la stanno rottamando. GIUSEPPE SANTOLI (2)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Modello vecchio e inefficienza capillare: senza autonomia sta morendo, di G. SantoliSCUOLA/ Se i nemici delle superiori in 4 anni stanno al Miur, di R. Pasolini

Cosa c'enTra la scuola Diaz con Giulio Regeni? Le accuse del pm di Genova - spiegate : Ma a chi si riferisce il pm? I riferimenti del magistrato - spiega il Fatto Quotidiano - sono da ricercare nei recenti articoli di cronaca. Come quello del 24 dicembre scorso, quando Gilberto ...

Cosa c'enTra la scuola Diaz con Giulio Regeni? Le accuse del pm di Genova - spiegate : “I torturatori del G8 di Genova sono ai vertici della nostra polizia. Come possiamo dunque chiedere all’Egitto di consegnarci i torturatori di Giulio Regeni?” Parla con l’amaro in bocca Enrico Zucca, sostituto procuratore generale di Genova, intervenuto in un dibattito sulla vicenda del ricercatore italiano torturato e assassinato in Egitto il 3 febbraio del 2016. “L’11 ...

La settimana degli scioperi : Trasporti a rischio a Roma e Milano (e venerdì tocca alla scuola) : E' la settimana nera degli scioperi. Si parte a Milano oggi, mercoledì 21 marzo, con lo sciopero dei treni. Disagi in vista, dunque, per i pendolari milanesi che utilizzano le linee...

Imma - un biglietto davanti a scuola : "Un angelo è volato in cielo". Fiori sul luogo della Tragedia : Imma è stata uccisa ieri davanti alla scuola elementare della figlia, dal marito poi trovato cadavere questa mattina: un caso che ha sconvolto tutta l'Italia. E tra le composizioni di...

Florida - fermato nella scuola della sTrage il fratello del killer - : Zachary Cruz è stato fermato per essersi introdotto nel liceo di Parkland dove il 14 febbraio il fratello Nikolas ha ucciso 17 persone . Ha detto di essersi recato sul luogo del massacro per "...

Napoli : donna uccisa all'enTrata di una scuola elementare Video : Le pagine di cronaca italiana si sporcano di un altro femminicidio, questa volta la vittima è Immacolata Villani, donna di 31 anni residente a Napoli. Il luogo dove si è consumato il tragico evento è l'entrata della scuola elementare della figlia, nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno Napoli. Dalle ricostruzioni Immacolata aveva appena accompagnato la figlia a scuola per poi rientrare in macchina. Qui arriva il marito in scooter, il quale ...

Trani News - Con la matematica s'impara. L'esperienza del Pi-day alla scuola D'Annunzio di Trani : A lanciare l'idea del Pi Day è stato l'Exploratorium di San Francisco, il grande Museo della Scienza, che da alcuni anni, il 14 marzo celebra il numero più famoso e misterioso del mondo matematico, ...

Napoli : donna uccisa all'enTrata di una scuola elementare : Le pagine di cronaca italiana si sporcano di un altro femminicidio, questa volta la vittima è Immacolata Villani, donna di 31 anni residente a Napoli. Il luogo dove si è consumato il tragico evento è l'entrata della scuola elementare della figlia, nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno (Napoli). Dalle ricostruzioni Immacolata aveva appena accompagnato la figlia a scuola per poi rientrare in macchina. Qui arriva il marito in scooter, il ...

Tragedia nel Napoletano : donna uccisa a colpi di pistola mentre accompagna i figli a scuola. Ricercato il marito : Una donna è stata uccisa questa mattina a Terzigno. Immacolata Villani, 31 anni, di Boscoreale, è stata raggiunta da colpi di pistola mentre accompagnava la figlia a scuola,...