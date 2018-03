Torino | Appendino per la città interculturale Ma che ne sarà del mercato delle pulci?

No Olimpiadi Torino - vicesindaco Montanari contestato : “Siete inaffidabili”. Appendino : “No posizioni ideologiche” : Al termine del consiglio comunale di lunedì pomeriggio, il vice sindaco di Torino Guido Montanari, storicamente vicino ai movimenti No Tav, è stato contestato dagli stessi attivisti che hanno rinfacciato all’amministrazione Appendino la loro contrarietà ai grandi eventi. Poco prima in aula la sindaca, che negli scorsi giorni ha inviato la manifestazione d’interesse per i Giochi del 2026, aveva dichiarato: “Chi dice si o no oggi ha una posizione ...

Torino - Appendino invia manifestazione d’interesse per le olimpiadi invernali. Ricucito - per ora - lo strappo interno : Chiara Appendino ha inviato al Coni la manifestazione di interesse per le olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026. Ora la questione passa a Giovanni Malagò che, d’intesa con il governo, dovrà mandare entro il 31 marzo la lettera al Comitato olimpico internazionale. L’invio della lettera firmata dalla sindaca di Torino è stato fatto oggi, dopo la lunga riunione di venerdì sera tra lei e i consiglieri comunali M5s, tra cui ci sono alcuni ...

Olimpiadi 2026 a Torino - intesa con i consiglieri : Appendino manda lettera di interesse al Coni : Olimpiadi 2026 a Torino, intesa con i consiglieri: Appendino manda lettera di interesse al Coni Il Movimento 5 stelle lavorerà nei prossimi mesi “per capire se esistano i presupposti di sostenibilità economica, ambientale e sociale per procedere alla candidatura” Continua a leggere L'articolo Olimpiadi 2026 a Torino, intesa con i consiglieri: Appendino manda lettera di interesse al Coni proviene da NewsGo.

Olimpiadi 2026 a Torino - intesa con i consiglieri : Appendino manda lettera di interesse al Coni : Olimpiadi 2026 a Torino, intesa con i consiglieri: Appendino manda lettera di interesse al Coni Olimpiadi 2026 a Torino, intesa con i consiglieri: Appendino manda lettera di interesse al Coni Continua a leggere L'articolo Olimpiadi 2026 a Torino, intesa con i consiglieri: Appendino manda lettera di interesse al Coni proviene da NewsGo.

Appendino trova l'intesa con i consiglieri M5S 'dissidenti' : inviata la lettera di interesse di Torino per le Olimpiadi 2026 : La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina.Il gruppo M5s nel consiglio comunale di Torino "appoggia la decisione della sindaca Chiara Appendino", che ha inviato al Coni una lettera dichiarando la manifestazione d'interesse della Città per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026. ...

Olimpiadi invernali Torino - resta la spaccatura nel M5s. Appendino prende tempo : rinviata lettera al Cio : Sulle Olimpiadi invernali del 2026 Chiara Appendino prende tempo. La firma della lettera con la manifestazione di interesse da mandare al Cio non verrà inviata oggi, come aveva annunciato lunedì sul Blog delle Stelle. Pratica rinviata a data da destinarsi, in attesa di placare i malumori all’interno della sua maggioranza M5s in Consiglio comunale. Intanto alla Città metropolitana, l’organo locale che raggruppa i sindaci e consigli dei comuni ...

Olimpiadi 2026 - M5S Torino si spacca. Appendino : 'Esprimeremo interesse' : L'idea di un ritorno delle Olimpiadi a Torino, vent'anni dopo, si è insinuata lentamente in una città che ne ricorda ancora i fasti con orgoglio, ma che si è trovata a gestire un post non facile. L'...

Olimpiadi a Torino : M5S si spacca. Appendino : 'Per ora c'è interesse' | : Salta il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura del capoluogo. La sindaca Appendino: per ora c'è "una manifestazione di interesse". Chiamparino: "Segnali ...

Olimpiadi a Torino spaccano M5s - Appendino : 'C'è interesse' - : Salta il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura del capoluogo. La sindaca Appendino: per ora c'è "una manifestazione di interesse". Chiamparino: "Segnali ...

Olimpiadi 2026 - a Torino il M5s si spacca : dissidenti disertano il consiglio comunale - la maggioranza di Appendino va sotto : Al primo atto sulle Olimpiadi invernali 2026 Torino inciampa e sorprende tutti. Oggi pomeriggio in consiglio comunale si aspettava l’intervento della sindaca Chiara Appendino per spiegare la sua intenzione di firmare la lettera per la manifestazione di interesse alla candidatura per i giochi invernali del 2026, da inviare al Cio entro il 31 marzo, ma i quattro eletti M5s contrari alle Olimpiadi – Daniela Albano, Damiano Carretto, Viviana ...

Sulle Olimpiadi a Torino M5S manda sotto la Appendino : L'idea piace a tutti, ma non piace all'ala torinese del Movimento 5 Stelle. Così i grillini hanno deciso di fare mancare il numero legale al sindaco Chiara Appendino, che per la prima volta da quando ...

Olimpiadi - a Torino M5S divisi. C'è il sì di Salvini. Appendino prepara la lettera di interesse : Anche Salvini, a dire il vero, aveva bollato le Olimpiadi a Roma come una 'follia', ma era un'altra era politica, l'ipotesi di dare vita ad un governo lontana anni luce. Entro il 31 marzo Torino ...

Olimpiadi - Torino è pronta per il 2026. Appendino : proporre modello rivoluzionario. Grillo : grande occasione : A Roma no, ma a Torino si può fare. Il Movimento 5 stelle, quasi due anni dopo la bocciatura delle Olimpiadi nella capitale, apre ai Giochi nel capoluogo Piemontese. E' lo stesso Beppe Grillo a dare ...

FCA - rischio esuberi a Torino. Chiamparino e Appendino scrivono a Marchionne - sindacati : “No investimenti e ammortizzatori esauriti” : Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e la sindaca di Torino Chiara Appendino incontrano i sindacati metalmeccanici per esaminare la situazione degli stabilimenti piemontesi di Fca. In piazza Castello. davanti alla Regione, è stato organizzato un presidio dei lavoratori. “Si tratta di un’occasione utile di confronto, a fronte di un’incertezza che permane inalterata anche dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato ...