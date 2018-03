Torino Appello per la liberazione di Mauro Donato

La Corte d'Appello di Torino riconosce l'errore di calcolo : Bergesio è eletto : Dopo ore di incertezze e di errori che si sono rincorsi per tutta lagiornata di ieri, Giorgio Maria Bergesio è confermato senatore della Lega. La Corte d'Appello di Torino, che si è riunita oggi ...

Torino - “mio figlio suicida per colpa dei bulli”/ Video - appello della mamma : “eri deriso da tutti angelo mio” : Torino, "mio figlio si è suicidato per colpa dei bulli": Video, appello della madre in lacrime dopo il "volo" dal ponte di Alpignano. "Ti deridevano tutti angelo mio, cercavi solo un amico"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:47:00 GMT)

Potere al popolo - decine di firme all'appello lanciato dal mondo sindacale Cgil di Torino : Pubblichiamo l'appello a sostegno di "Potere al popolo" firmato da decine e decine di funzionari, delegati Rsu Rsa e attivisti di Torino che fanno riferimento alla Cgil. "Noi: lavoratori e lavoratrici,...

Torino - appello del rettore Ajani : la politica rilanci le Università : La politica faccia un 'esercizio di responsabilità', perché 'vi e un limite di tenuta del sistema universitario nazionale che è da tenere sotto controllo'. Sono parole pronunciate da Gianmaria Ajani, ...

Torino - l’appello di Belotti ai tifosi e le ultime sulle condizioni di De Silvestri : Il Torino si appresta ad affrontare una gara importantissima per la corsa all’Europa contro un’altra squadra che al momento è in lizza per accaparrarsi i posti “europei”. Domenica in Piemonte arriverà l’Udinese di mister Oddo ed il Gallo Belotti potrebbe tornare in campo dal primo minuto di gioco. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Sicuramente nelle prossime due partite il fattore campo ...

Torino - il bambino che ha conquistato tutti allo stadio : l’appello del club [VIDEO] : Il Torino è reduce dal pareggio sul campo della Sampdoria, buona prestazione da parte della squadra di Walter Mazzarri, solo risultati positivi per l’ex Napoli che ha cambiato volto alla squadra. Nel frattempo sul web sta circolando un video di un tifoso granata che ha conquistato tutti, anche il club. “Cari tifosi, ci aiutate ad identificare questo nostro piccolo simpaticissimo tifoso? Vorremmo premiarlo per la sua grinta”. ...

Calcio - il giovane tifoso del Torino è scatenato e la società lancia l’appello : “Aiutateci a trovarlo”. Il video è virale : “Cari tifosi, ci aiutate ad identificare questo nostro piccolo simpaticissimo tifoso? Vorremmo premiarlo per la sua grinta”. Così, con questo commento, il Torino football club ha lanciato un appello su Twitter per trovare uno dei tifosi della squadra. Un tifoso particolare, non di vecchia data, ma di sicuro uno dei più scatenati. E il video, allegato all’appello, è lì a dimostrarlo. Sono bastate poche ore perché il filmato del ...

Appello per libreria Torino in chiusura : Torino, 3 FEB - Una libreria aperta da un anno e mezzo nel quartiere periferico di Torino Vallette, 'TrepuntoZero Genesi', nata per diventare luogo di attrazione culturale e di vendita libri, ha reso ...

Torino - presidente Corte d'appello Soprano va in pensione : Torino, 18 gen. (askanews) A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo anno giudiziario Il presidente della Corte d'appello di Torino Arturo Soprano lascia la magistratura per raggiunti limiti d'età. '...