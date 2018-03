Tonya | Margot Robbie stupisce nel biopic sulla pattinatrice statunitense

Blastingnews

: Avevo visto I Tonya in streaming e dopo 40 minuti mi stavo per buttare. Margot Robbie è stata bravissima, ma non ce… - sofvone : Avevo visto I Tonya in streaming e dopo 40 minuti mi stavo per buttare. Margot Robbie è stata bravissima, ma non ce… - FrancoAgliata : Quando la stupidità umana può causare danni irreversibili. Nel caso di #Tonya quello di distruggere una carriera sp… - luckyredfilm : RT @RollingStoneita: La storia della pattinatrice, coinvolta uno dei più grandi scandali sportivi di tutti i tempi, arriva al cinema con #T… -

(Di giovedì 22 marzo 2018) Dal 22 marzo esce nelle sale italiane, il(termine tecnico per indicare un filmvita di una persona realmente esistita, da utilizzare senza moderazione per fare un figurone tra gli appassionati di cinema) interpretato e prodotto da, la Harley Quinn di Suicide Squad. Ispirato dalla storia diHarding, che forse alcuni (non i più giovani) ricorderanno ancora per il clamore suscitato dallo scandalo che precedette le Olimpiadi Invernali del 1994 in Norvegia: una delle due star del pattinaggio artisticoHarding, appunto) apparentemente cospirò per far rompere il ginocchio dell’altra, sua eterna rivale, Nancy Kerrigan, poco prima della qualificazione alle Olimpiadi. L’episodio era senza precedenti e portò agli onori della cronaca la controversa figura della Harding, fino ad allora conosciuta esclusivamente dai seguaci della disciplina, ...