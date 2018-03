Tiziano Renzi | io innocente processatemi

Tiziano Renzi dice che è innocente e vuole che i processi non si facciano sui media : Roma, 22 mar. , askanews, 'Da quattro anni la mia vita professionale e personale è stata totalmente stravolta. Dopo anni di onorata carriera, senza alcun procedimento penale mai aperto in tutta la mia ...

La rabbia di Tiziano Renzi : "Adesso basta - non risposto più ai giudici. Mi processino" : "Da ora in poi mi avvalgo della facoltà di non rispondere, adesso processatemi ovunque". Tiziano Renzi dirama una nota tramite il suo legale Federico Bagattini nel giorno in cui avrebbe dovuto essere sentito dai magistrati di Firenze per l'inchiesta che lo vede indagato, assieme alla moglie, per false fatturazioni."Da quattro anni - recita il testo - la mia vita professionale e personale è stata totalmente stravolta. Dopo anni di ...

Matteo Renzi - nuovi guai in famiglia per il padre Tiziano e sua madre Laura Bovoli : indagati per fatture false : Ancora guai in famiglia per Matteo Renzi. Sua madre, Laura Bovoli, e suo padre, Tiziano, sono indagati per emissione di fatture false per operazioni inesistenti alla procura di Firenze, dove sono ...

Consip - Csm : su Tiziano Renzi nessuna violazione di legge da parte del pm Woodcock : nessuna violazione di regole è stata commessa dal pm di Napoli Henry John Woodcock, nell'ambito degli accertamenti compiuti nell'inchiesta Consip su Tiziano Renzi. Il padre dell'ex premier venne ...

Archiviato il fascicolo disciplinare contro Woodcock per il caso di Tiziano Renzi : Sono stati archiviati dalla Procura generale della Cassazione i fascicoli disciplinari, che erano in fase di preistruttoria, sul pm di Napoli Henry John Woodcock, in relazione ai casi Consip e Cpl-Concordia. Tra questi, finisce in archivio la preistruttoria disciplinare sulla mancata iscrizione a Napoli sul registro degli indagati di Tiziano Renzi, papà dell'ex presidente del Consiglio. I decreti di archiviazione, oggi depositati alla ...

Cannonate contro la Boschi e papà Tiziano. Alessandro Di Battista accende la piazza a Rignano - a due passi da casa di Matteo Renzi : C'è un grado a Rignano sull'Arno quando Alessandro Di Battista arriva a bordo del suo camper. In piazza ci sono quattrocento persone. "Mai viste tante da queste parti", dice la signora Maria. "Poco tempo fa è venuta Roberta Pinotti, il ministro della Difesa. Eravamo 36, 37, non si arrivava a 40". In piazza Martiri della libertà, dove è stato montato il palchetto sul quale la star 5 stelle sale accolto dall'ormai ...

Scafarto : Tiziano Renzi fu avvertito che era intercettato : Roma - Non è una vera e propria resa dei conti, ma qualche sassolino dalla scarpa il maggiore Giampaolo Scafarto prova a toglierselo al termine dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto ieri per il caso Consip, inchiesta alla quale ha lavorato per conto del pm napoletano Henry John Woodcock prima che fosse tolta ai carabinieri del Noe.«Chi ha avvertito Tiziano Renzi che aveva il telefono sotto controllo? Lo sapevamo in tre: ...

Consip - Scafarto : “Chi ha avvertito Tiziano Renzi che era intercettato? Lo sapevamo in tre e io non sono stato” : «Chi ha avvertito Tiziano Renzi delle intercettazioni a suo carico? A saperlo eravamo in tre: io, un mio maresciallo, e il pm di Napoli, Henry John Woodcock». Lancia accuse pesanti il maggiore ex Noe, Gianpaolo Scafarto, davanti ai giornalisti al termine dell’interrogatorio di garanzia di questo pomeriggio davanti al gip di Roma, Gaspare Sturzo. ...

Consip - Scafarto : “Non ho taroccato l’informativa su Tiziano Renzi. Ma chi lo avvertì che era intercettato?” : “Non ho taroccato nessuna informativa su Tiziano Renzi. Ma chi lo avvertì che aveva il telefono sotto controllo?”. È la domanda posta dal maggiore Gianpaolo Scafarto ai cronisti che gli chiedevano un commento alla fine dell’interrogatorio di garanzia legato al provvedimento di interdittiva con il quale è stato sospeso dal servizio per un anno. “In questa vicenda restano ancora tante domande”, dice il carabiniere che ...

