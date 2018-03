Tim | Vivendi | dimissioni consiglieri | Elliott vuole smantellare

Tim : Vivendi - tentativo smantellamento di Elliott - si dimettono consiglieri : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Di fronte al tentativo di smantellamento di Telecom Italia condotto da Elliott Management, Hedge Fund conosciuto per le sue iniziative a breve termine, i tre rappresentanti nel Cda di Tim proposti da Vivendi, che sostegno il piano industriale votato all’unanimità e messo in campo da Amos Genish e la sua squadra, hanno deciso di rimettere il proprio mandato al voto degli azionisti”. Così ...

Tim - il governo spiana la strada al fondo Elliott (contro VIvendi). Domani la gran rentrée di Franco Bernabè : Welcome Elliott. Il benvenuto al fondo di investimento in casa Telecom arriva dal governo italiano, che con due segnali chiarissimi spiana la strada all'avanzata degli americani, sempre più propensi a ribaltare la gestione e le strategie dei francesi di Vivendi, primi azionisti della società. Il tifo dell'esecutivo arriva nel giorno in cui il fondo ha deciso di mostrare i muscoli, comunicando alla Consob di essere arrivato a ...

Tim : Elliott respinge accuse Vivendi : MILANO, 17 MAR - Il fondo Elliott respinge le accuse di Vivendi di voler smantellare Telecom e di muoversi in una logica di breve termine. Solo per realizzare lo scorporo, la definizione del quadro ...

Tim - Elliott supera il 5% e attacca : "Vivendi è in conflitto di interesse" : La tentazione dei fondi: revocare solo de Puyfontaine e altri due consiglieri A stretto giro, dopo l'avviso di sfratto per 6 consiglieri targati Vivendi, il fondo Elliott rende pubblica la sua ...

Tim - Vivendi : il piano di Elliott smantella e destabilizza la società : Teleborsa, - Il piano di Elliott Management su TIM potrebbe smantellare il Gruppo e destabilizzarlo. Non si è fatta attendere la replica di Vivendi alla lettera agli azionisti di TIM inviata dal fondo ...

Tim - il fondo Elliott ha più del 5% e accusa Vivendi di conflitto di interessi. I francesi : “Vuole destabilizzare” : Il fondo Elliott accusa Vivendi di essere in conflitto d’interesse nel caso Telecom Italia (Tim) per via dello scontro in atto fra Vivendi e Mediaset su Premium. Da Parigi, il gruppo guidato da Vincent Bolloré si chiede perché mai dovrebbe tener conto delle osservazioni “di un fondo avvoltoio, ben noto per le sue iniziative di breve respiro e che detiene il 3% delle azioni Telecom più altri strumenti finanziari non ben identificati”. Con ...

