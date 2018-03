Tim | si dimettono i consiglieri Vivendi | assemblea il 4 maggio

Tim : Vivendi - tentativo smantellamento di Elliott - si dimettono consiglieri : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Di fronte al tentativo di smantellamento di Telecom Italia condotto da Elliott Management, Hedge Fund conosciuto per le sue iniziative a breve termine, i tre rappresentanti nel Cda di Tim proposti da Vivendi , che sostegno il piano industriale votato all’unanimità e messo in campo da Amos Genish e la sua squadra, hanno deciso di rimettere il proprio mandato al voto degli azionisti”. Così ...

Azzerati i vertici di Tim : i consiglieri di Vivendi si dimettono in blocco - il nuovo consiglio d'amministrazione a maggio : Arrivano le dimissioni dei consiglieri Tim in quota Vivendi, tra cui il presidente Arnaud de Pouyfontaine; dimissioni con decorrenza dal prossimo 24 aprile, data dell'assemblea. È quanto rende noto il gruppo telefonico in una nota al termine della riunione del consiglio d'amministrazione che si è tenuta a Roma. Il rinnovo integrale dei vertici avverrà nel corso di un'assemblea per il 4 maggio."Nella veste di presidente di ...