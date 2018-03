Tim | si dimette il cda

Alex Stamos - il capo della sicurezza informatica di Facebook - vuole dimettersi entro agosto - dice il New York Times : Il capo della sicurezza informatica di Facebook, Alex Stamos, ha in programma di lasciare l’azienda il prossimo agosto, secondo alcune fonti consultate dal New York Times. Stamos è stato centrale nell’aiutare il social network a identificare i tentativi da parte The post Alex Stamos, il capo della sicurezza informatica di Facebook, vuole dimettersi entro agosto, dice il New York Times appeared first on Il Post.

UlTime notizie/ Di oggi ulTim'ora Slovacchia : premier Fico si dimette dopo caso-omicidio Jan Kuciak (14 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Slovacchia, si è dimesso il premier Fico dopo il caso Juciak. Usa, Trump caccia anche Rex Tillerson, Pompeo nuovo Segretario di Stato. (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:15:00 GMT)

MATTEO RENZI SI DIMETTE DAL PD?/ Diretta video conferenza stampa : il discorso al Nazareno (ulTime notizie) : Dimissioni di MATTEO RENZI, il segretario Pd pronto a lasciare dopo sconfitta del Pd alle Elezioni 2018? Alle 17 RENZI parlerà al Nazareno: candidati possibili Gentiloni e Delrio(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:50:00 GMT)

Il New York Times scrive che la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Hope Hicks ha intenzione di dimettersi : Il New York Times ha scritto che Hope Hicks, capo della comunicazione della Casa Bianca e una delle collaboratrici più strette del presidente Donald Trump, ha dichiarato di volersi dimettere nelle prossime settimane. Lo scorso agosto Hicks aveva preso il The post Il New York Times scrive che la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca Hope Hicks ha intenzione di dimettersi appeared first on Il Post.