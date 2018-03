Tim | il 4 maggio assemblea azionisti per nuovo cda

Azzerati i vertici di Tim : i consiglieri di Vivendi si dimettono in blocco - il nuovo consiglio d'amministrazione a maggio : Arrivano le dimissioni dei consiglieri Tim in quota Vivendi, tra cui il presidente Arnaud de Pouyfontaine; dimissioni con decorrenza dal prossimo 24 aprile, data dell'assemblea. È quanto rende noto il gruppo telefonico in una nota al termine della riunione del consiglio d'amministrazione che si è tenuta a Roma. Il rinnovo integrale dei vertici avverrà nel corso di un'assemblea per il 4 maggio."Nella veste di presidente di ...

Fed alza tassi e sTime Pil e inflazione. Powell : guerre commerciali il rischio maggiore su outlook : Come da attese, la Federal Reserve di Jerome Powell ha alzato i tassi sui fed funds Usa di 25 punti base , al nuovo range compreso tra l'1,5% e l'1,75%. E' stato il primo intervento di quest'anno, ...

NAPOLI - CROLLA EX MONASTERO AI TRIBUNALI/ Basilica San Paolo Maggiore : tesTimone - “pompieri eroici” : NAPOLI, CROLLA Basilica San Paolo Maggiore ed ex MONASTERO nella zona dei TRIBUNALI: ultime notizie e aggiornamenti, è caduto ponteggio con 4 operai, estratti tutti vivi. I racconti(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:10:00 GMT)

"Una setTimana per una nuova legge elettorale : basta aggiungere un premio di maggioranza al Rosatellum" : "L'unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce è applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale cosa che già proponemmo e il Pd rifiutò perché probabilmente fiutava l'aria. Se di nuova elegge elettorale si tratta, bisogna prendere questa e nell'arco di una settimana aggiungere un premio di maggioranza per la coalizione vincente, ed è l'unico modo per fare in fretta". ...

Ricerche Lago Maggiore senza esito : una setTimana fa la tragedia di Francesco : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ricerche Lago Maggiore senza ...

Rocco Schiavone 2 a maggio 2018 in tv? Anticipazioni e ulTime indiscrezioni sulla seconda stagione : Rocco Schiavone 2 a maggio su Rai2? Non c'è ancora una conferma ufficiale sulla messa in onda dei nuovi episodi della serie con Marco Giallini, ma da alcuni giorni circola quella che sembrerebbe la programmazione dell'emittente italiana, che nei mesi di aprile e maggio, manderà in onda le stagioni di alcune delle fiction più amate. Ambientata ad Aosta, Rocco Schiavone è tratta da due racconti brevi e quattro romanzi di Antonio Manzini, ...

Gucci è il brand italiano di maggior valore : con 16 miliardi di dollari batte Tim ed Enel : Gucci è il brand italiano di maggiore valore, con un brand value di 16,3 miliardi di dollari, davanti a Tim , 9,26 miliardi, ed Enel , 7,35 miliardi, , che si piazzano al secondo e terzo gradino del ...

Gucci - Tim e Enel i brand italiani di maggior valore : Roma, 7 mar. , askanews, Gucci, Tim e Enel formano il podio dei brand italiani per valore. La classifica è stata realizzata da WPP e Kantar Millward ed elenca i 30 marchi del made in Italy in base al ...

Tim festeggia le donne con traffico omaggio e tante altre iniziative : In occasione della festa della donna, che si celebra giovedì 8 marzo, TIM lancia una serie di promozioni valide per tutti, con traffico Internet, sconti sulle spedizioni floreali, cinema e gift card. L'articolo TIM festeggia le donne con traffico omaggio e tante altre iniziative è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La prima sTima dei seggi : nessuna maggioranza : ancora presto per avere certezze, ma dai primi intention poll diffusi di sicuro c'è solo che una maggioranza per governare non c'è. A Palazzo Madama, dove sono a disposizione 308 seggi , esclusi la ...

Elezioni : Meloni - senza maggioranza governo ‘setTimanale’ e al voto : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘L’ultima volta che ci hanno detto il governo Gentiloni per fare la legge elettorale, ce lo siamo tenuto per più di un anno, per fare cose che c’entravano poco con la legge elettorale e fare la legge elettorale in scadenza di legislatura in tre giorni. Basta un governo settimanale: ci vuole una settimana per fare una legge elettorale, si metta chi si vuole, ma sette giorni per fare la legge ...

Lavoro - a maggio gli esami per le abilitazioni di comune di guardia ed elettrotecnico e maritTimo abilitato : La Spezia - Al via la prima sessione ordinaria di esami per il conseguimento delle abilitazioni di comune di guardia, marittimo abilitato e comune elettrotecnico. La Capitaneria di Porto della Spezia, ...

Elezioni 2018 - cercasi candidato premier : ulTimi sondaggi e la maggioranza che non c’è : Per le Elezioni 2018 “cercasi candidato premier, possibilmente libero da impegni per guidare Paese occidentale in lenta ripresa economica per i prossimi cinque anni (o forse meno)”. Potrebbe essere questo l’annuncio ipotetico a cui dovrebbe ricorrere la malandata Italia, messa alle strette da una classe politica incapace anche di esprimere con chiarezza i propri favoriti per il prossimo governo del Paese. Dal centrosinistra al centrodestra, ...

SCONTRI A BOLOGNA IN PIAZZA MAGGIORE/ UlTime notizie video : idranti contro attivisti al comizio di Forza Nuova : BOLOGNA, SCONTRI in PIAZZA MAGGIORE tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova. video e Ultime notizie: la frattura Pd-LeU, i centri sociali "minacciano" la città(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:41:00 GMT)