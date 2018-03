Tim - annunciato a SMAU Padova il nuovo Digital Store

La casa editrice Meredith Corporation ha annunciato di voler vendere “Time” - “Sports Illustrated” - “Fortune” e “Money” : La casa editrice statunitense Meredith Corporation ha annunciato di volere vendere alcune riviste rilevate con l’acquisizione del gruppo Time Inc., tra cui Time, Sports Illustrated, Fortune e Money. Nel novembre del 2017, la casa editrice statunitense Meredith Corp. aveva annunciato l’acquisto The post La casa editrice Meredith Corporation ha annunciato di voler vendere “Time”, “Sports Illustrated”, ...

Annunciato Assetto Corsa UlTimate Edition : Kunos Simulazioni e 505 Games annunciano Assetto Corsa Ultimate Edition, la versione più completa di sempre del simulatore di corse tutto italiano. Questa edizione speciale metterà a disposizione dei giocatori PlayStation 4 e Xbox One la più recente e aggiornata versione di Assetto Corsa così come tutte le auto e le piste precedentemente incluse nel Prestige pack, nei Porsche Pack, nel Red Pack, nel Ready To Race pack, nel Japanese Pack e nel ...

Egress : annunciato un nuovo battle royale con meccaniche di combatTimento in stile Dark Souls : Ciò che l'industria dei videogiochi ama più di ogni altra cosa è inseguire prodotti e tendenze di successo. Quindi non dovrebbe sorprendere che il successo di PlayerUnknown's battlegrounds abbia generato così tanti imitatori (Playerukn1wn: Friendly Fire). Come riporta Gamingbolt, probabilmente il più interessante tra questi "seguaci" potrebbe essere Egress, un nuovo gioco battle royale che è stato appena annunciato oggi.Ma cosa ha di particolare ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Lazio : Di Gennaro assente annunciato. Quote - le ulTime novità live (Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Lazio: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro per l'andata della semifinale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 08:47:00 GMT)