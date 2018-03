Tim | al cda il piano di Genish per rispondere alle critiche di Elliott

Tim al ribasso nel giorno del CdA : TIM al ribasso a Piazza Affari . Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra un calo dello 0,70%, mentre rimane in attesa degli esiti del CdA di oggi 22 marzo. Molti i temi sul tavolo, a ...

Tim - tutto pronto per il CdA. Governo rinuncia a Golden Power su operazione Elliott : Teleborsa, - C'è fermento per il CdA di TIM che si terrà domani 22 marzo. Molti i temi sul tavolo a cominciare dalla battaglia del Fondo Elliott per il cambiamento del CdA. E mentre il Fondo gestito ...

Tim - tutto pronto per il CdA. Governo rinuncia a Golden Power su operazione Elliott : C'è fermento per il CdA di TIM che si terrà domani 22 marzo. Molti i temi sul tavolo a cominciare dalla battaglia del Fondo Elliott per il cambiamento del CdA . E mentre il Fondo gestito da Paul ...

Tim - il mercato sta con Elliott Agli analisti piace il piano Usa Con il nuovo Cda il titolo decolla : Telecom, da che parte sta il mercato? In attesa dell'assemblea del 24 aprile in cui l'hedge fund americano fondato da Paul Singer, forte di una partecipazione del 5% nel capitale della compagnia telefonica, tenterà il ribaltone nel consiglio di amministrazione chiedendo l'appoggio del restante 70% del parco soci per estromettere Segui su affaritaliani.it

Tim : Elliot scrive agli azionisti. Serve Cda indipendente : Roma, 16 mar. , askanews, Il fondo Elliot, titolare di una partecipazione, effettiva e potenziale, superiore al 5% nel capitale di Tim, scrive agli azionisti della compagnia telefonica. 'Tim ha una ...

Tim : Elliot scrive agli azionisti. Serve Cda indipendente : Roma, 16 mar. , askanews, - Il fondo Elliot, titolare di una partecipazione, effettiva e potenziale, superiore al 5% nel capitale di Tim, scrive agli azionisti della compagnia telefonica."Tim ha una ...

Tim : Elliott chiede cambio cda - al via la battaglia con Vivendi : Milano, 15 mar. , askanews, Elliott svela le carte e, in vista dell'assemblea degli azionisti di Tim del 24 aprile, chiede l'integrazione dell'ordine del giorno con la revoca di sei consiglieri ...

Tim - Elliott vuole rivoluzionare il CdA. Fuori anche de Puyfontaine : Teleborsa, - Escalation di TIM a Piazza Affari. La big delle tlc si è portata al top del paniere principale del listino milanese con un guadagno del 2,83% in scia ad alcune novità connesse all'...

Tim - Elliott vuole rivoluzionare il CdA. Fuori anche de Puyfontaine : Escalation di TIM a Piazza Affari. La big delle tlc si è portata al top del paniere principale del listino milanese con un guadagno del 2,83% in scia ad alcune novità connesse all' ingresso nel ...

Tim - ecco la lista di Elliott : chiede di cambiare sei consiglieri nel cda : MILANO - Il fondo Elliott, che è salito a bordo della compagine sociale di Telecom ed è accreditato di una quota del 6%, chiede di cambiare sei membri del consiglio di amministrazione della società ex ...

Enav : da cda ok a nuovo piano 2018-22 - 650 invesTimenti in innovazione (3) : (AdnKronos) – I centri di controllo di Brindisi, gradualmente fino al 2022, e nel quinquiennio successivo di Padova, saranno il fulcro di una importante trasformazione tecnologica e industriale; verranno infatti gradualmente trasformati nei due hub dai quali progressivamente verranno gestite da remoto le torri di controllo e le attività principali di altri aeroporti e lo sviluppo delle tecnologie ad essi pertinenti. Il nuovo modello ...

Enav : da cda ok a nuovo piano 2018-22 - 650 invesTimenti in innovazione : Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Disco verde al nuovo piano industriale di Enav 2018-2022. Il consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto al presidente di Roberto Scaramella, ha approvato il nuovo business plan che prevede l’avvio di un nuovo modello operativo e 650 milioni di euro di investimenti in tecnologie e innovazione. L'articolo Enav: da cda ok a nuovo piano 2018-22, 650 investimenti in innovazione sembra essere il primo ...

Elliott lavora alla lista per il cda di Tim : Sarà un'assemblea Telecom non semplice, per Vivendi, quella in agenda il prossimo 24 aprile. Il fondo attivista Elliott sta scaldando i motori per tentare di portar via ai francesi il controllo della ...

Tim Brasil : Enrico Zampone lascia cda : Il consiglio di amministrazione di Tim Brasil, la controllata Brasiliana di Telecom Italia, ha annunciato ieri sera, in una breve nota, che Enrico Zampone ha rassegnato le dimissioni dalla carica di ...