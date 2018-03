Ti spiezzo in due | apologia di Ivan Drago | icona senza tempo

wired

(Di giovedì 22 marzo 2018) Il potere del cinema e la sua capacità di creare delle icone ha volte si concentra in poche semplici frasi. “Io sono tuo padre” di Darth Vader, “Nessuno mette baby in un angolo” di Dirty Dancing ma soprattutto l’indimenticabile “Io tiin due” di, che rispetto agli altri esempi porta con sé una differenza fondamentale: è un adattamento completamente diverso rispetto all’originale. Come molti sanno infatti le parole diin inglese prima dello scontro decisivo con Rocky sono “I must break you”, il senso è allo stessocompletamente diverso è uguale all’adattamento italiano. Nell’originaleparla a Rocky, ma in verità pone a sé stesso l’imperativo di spezzare in due l’avversario perché questo è il suo destino di fulgido esempio della potenza sovietica e di lottatore che vuole vincere sempre. Nella versione italiana, che aggiunge un accento sovietico ...