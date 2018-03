“Ti pesto!” Isola | scoppia la rissa Sale le tensione in Honduras tra due naufraghi

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 marzo 2018) Si avvicina la finale elasull’dei Famosi, perché se è vero che l’edizione 2018 non ha consegnato alla storia nessun leader – dichiarato e riconosciuto – come fu lo scorso anno Raz Degan, lo è altrettanto che alcunisono ai ferri corti. Un esempio? L’ultimo momento delle nomination. Ihanno dovuto fare il nome del concorrente che volevano mandare a casa. E quando è stato il turno di Simone Barbato, c’è stato un piccolo scontro. Il naufrago infatti ha fatto il nome di Franco Terlizzi, bollato come “scontroso e permaloso”. Dunque è intervenuta Alessia Marcuzzi, la quale ha subito detto di non riconoscersi in quei due aggettivi. E Simone ha sbottato: “Ci sono alcuni giorni che è simpatico, altri, invece, è aggressivo. Ha fatto alcune cose che mi hanno fatto pensare, come il gesto del pugno”. Parole dure che hanno ...