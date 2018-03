Theresa May vuole convincere partner europei a rafforzare politica antirussa

Le politiche di Theresa May colpiscono i senza dimora : Dopo il referendum, il Regno Unito ha espulso sempre più cittadini europei. Ma la stretta c’era già prima e ha colpito sopratutto chi vive per strada. Leggi

Portavoce campagna Putin - devo ringraziare Theresa May : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Campagna Putin : 'Grazie - Theresa May' : ANSA, - MOSCA, 18 MAR - Il portavoce della Campagna elettorale di Vladimir Putin, Andrei Kondrashov, ha ringraziato la premier britannica, Theresa May, per aver aumentato l'affluenza alle urne. "L'...

Tensione alle stelle tra Londra e Mosca. Theresa May espelle diplomatici russi : La russia rifiuta di dare spiegazioni sull’avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal nella City e la premier britannica non ha perso tempo e ha preso immediati provvedimenti

AVVELENAMENTO EX SPIA KGB/ Theresa May ordina l'espulsione di 23 diplomatici russi - la più grande da 40 anni : Espulsi 23 diplomatici russi dal Regno Unito, sospese le relazioni bilaterali fra Mosca e Londra dopo il tentativo di uccidere una ex SPIA del Kgb residente in Inghilterra(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Ex Premier Francia critica Theresa May per accuse contro la Russia - : Il Ministero degli esteri russo ha definito la sua dichiarazione uno "spettacolo circense" e l'inizio di un'altra campagna informativa e politica basata sulla provocazione. Il capo del dipartimento ...

Perché Theresa May attacca il Cremlino : Per l’avvelenamento dell’ex spia russa e di sua figlia a Londra manca la “pistola fumante”, ma la premier britannica sembra decisa a usare i numerosi indizi che portano verso Mosca. Leggi

Il caso Sergey Skripal - l'ex spia russa avvelenata a Londra. L'ultimatum di Theresa May a Mosca : Convocato l'ambasciatore russo: "Deve spiegare entro la mezzanotte". La replica di Mosca: da May "uno show da circo". Casa Bianca "indignata" e solidale con Londra. La preoccupazione della NATO

Ex spia russa avvelenata - Theresa May : “È probabile che siano stati i russi. Abbiamo convocato l’ambasciatore” : È “altamente probabile che sia stata la Russia” ad avvelenare l’ex spia Sergei Skripal e sua figlia, quindi l’Inghilterra ha convocato l’ambasciatore russo a Londra che dovrà “rispondere entro domani” alle domande che gli sono state rivolte. Lo ha affermato la premier Theresa May nel corso del suo intervento alla Camera dei Comuni, annunciando che l’ambasciatore dovrà chiarire se la Russia abbia ...

Beijing - Xi Jinping incontra Theresa May : ... in quello degli investimenti, della scienza e tecnologia, dell'ambiente, della cultura e di Internet, coordinandosi sulle principali questioni internazionali e regionali.